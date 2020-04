Louis Acaries : « L’OM en vente ? c’est sûrement vrai ! »

La semaine dernière le journaliste Romain Molina a lâché une petite bombe en affirmant que le club était en vente. Invité sur DFM, Louis Acariès, ancien conseiller de la famille Louis Dreyfus, s’est exprimé sur cette information,…

Répondant à des questions d’internautes, Romain Molina a expliqué que Frank McCourt avait clairement décidé de vendre l’Olympique de Marseille. Une déclaration qui a immédiatement mis le feu aux réseaux sociaux chez les supporters de l’OM. L’ancien conseiller de la famille Louis Dreyfus Louis Acarès s’est exprimé sur ce dossier dans « Débat Foot Marseille » ce jeudi.

Ce n’est pas pour rien que Molina affirme que le club est en vente…– Acaries

« C’est pas étonnant (ndlr qu »Eyraud affirme que l’OM n’est pas en vente) ! On a déjà vu ca à l’époque Margarita voulait vendre et Labrune disait non. Que l’OM soit en vente ce n’est pas étonnant, c’est surement vrai. L’OM c’est une affaire de riche, il faut beaucoup beaucoup d’argent pour tenir. Le nerf de la guerre c’est l’argent et quand tu n’en n’as pas, la guerre, tu vas la perdre… On dit que McCourt veut se séparer de l’OM, et je pense que ça peut être vrai, connaissant bien le club et comment ça se passe. Mais je peux comprendre que Monsieur Eyraud essaye de tempérer une possible vente, c’est son rôle de président. Car on ne dit pas du jour au lendemain : « le club est en vente et on va le brader ». Mais je ne suis pas étonné par cette information. C’est possible que McCourt et Eyraud finissent par se disputer comme l’a fait Margarita en virant Labrune et en ne lui adressant plus la parole. McCourt a mis beaucoup d’argent et il va peut dire qu’on lui a fait faire des choses qu’il ne voulait pas vraiment faire. Il pourrait donc vendre. Ce serait dommage d’en arriver là. Je ne vois pas qui peut acheter l’OM en ce moment, mais ce n’est pas pour rien que Monsieur Molina parle d’une vente du club. Je vais te dire la « vraie » vérité, j’ai mes sources, mais je vais pas vous les donner. Est-ce que j’ai des échos ? Evidemment que j’ai des échos… » Louis Acariès— Source: Footballclubdemarseille.fr