Lucide, Lenglet explique le plan basé sur cette faiblesse de l’OM !

Auteur du but égalisateur, le défenseur central français des Spurs, Clément Lenglet a expliqué le plan de son équipe basé sur une des faiblesses de l’OM cette saison.

« On savait que si on avait la capacité de garder le ballon et de les faire coulisser d’un côté à l’autre, on allait trouver des espaces, ce qu’on a plutôt bien fait en seconde période. C’est une équipe qui met énormément de jus, qui laisse énormément de force dans son pressing et dans l’intensité qu’elle donne sur le terrain. Donc, forcément, en seconde période, il y a toujours des moments un peu plus faibles dans le match qu’on a pu exploiter. Après, pour être honnête, on aurait préféré jouer très bien aussi en première période. » » Igor Tudor – source : RMC Sports (01/11/2022)