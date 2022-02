Lyon demande à l’OM de ne pas faire de la surenchère !

Un jeune supporters de l’OM a été agressé par un groupe de supporters lyonnais en marge d’un match de Gambardella. Après l’indignation de Jacques Cardoze, le club Lyonnais demande de l’apaisement…

L’agression d’un jeune supporter de Canet-en-Roussillon arborant un pull aux couleurs de l’OM fait polémique. Le jeune de 17 ans aurait été agressé par des supporters lyonnais en marge de la rencontre de Coupe Gambardella entre Canet et Lyon ce weekend. Hier, le directeur de la communication de l’OM, Jacques Cardoze s’était dit « profondément choqué par cette nouvelle ». C’est au tour du club de Jean Michel Aulas de réagir via un tweet. L’OL appelle à l’apaisement et demande à l’OM de ne pas faire de surenchère…

« Le temps est à l’apaisement et aux pensées pour le jeune. Nous échangeons avec sa famille et le club. Nous prendrons les mesures nécessaires à notre niveau. Les individus n’étaient pas dans un déplacement du club. Travaillons avec la justice, sans esprit partisan, sans surenchère. » Olympique Lyonnais – source : Twitter (22/02/2022)

Le temps est à l'apaisement et aux pensées pour le jeune. Nous échangeons avec sa famille et le club. Nous prendrons les mesures nécessaires à notre niveau. Les individus n'étaient pas dans un déplacement du club. Travaillons avec la justice, sans esprit partisan, sans surenchère

Interrogé par France Bleu, le manager général de Canet, Jordi Delclos, avait donné quelques précisions. Il avait notamment précisé que le supporter en question a 17 ans avait été « pris à partie par une dizaine de supporters lyonnais » car il portait un pull aux couleurs de l’OM.

« On a accueilli un groupe d’une cinquantaine de supporters lyonnais, ce qui n’était pas prévu. Tout s’est très bien passé, il n’y avait rien à déplorer pendant les 90 minutes. Un supporter de Canet de 17 ans a été pris à partie par une dizaine de supporters lyonnais. Il s’est fait tabasser, il s’est fait agresser. Ensuite, ils l’ont déshabillé, ils lui ont enlevé le pull en le laissant torse nu, et ils lui ont pris des affaires personnelles. (…) La mère du jeune supporter va porter plainte ». Jordi Delclos – source : France Bleu (21/02/2022)