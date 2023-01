Lyon dément, Longoria veut faire appel pour Bailly, et un Vélodrome plein face à Monaco… Les 3 infos OM de ce dimanche

Mercato: La réponse de Lyon concernant ce prodige pisté par l’OM

L’Olympique de Marseille souhaiterait recruter cet hiver. D’après les informations de Foot Mercato, le jeune milieu de terrain Mohamed El Arouch intéresse fortement Pablo Longoria. Le club du Rhône a démenti la nouvelle a travers un communiqué…

Lyon a toujours été connu pour la qualité de son centre de formation. Ces dernières années, c’est le nom de Mohamed El Arouch qui circule dans les médias comme l’une des prochaines pépites venues du club rhodanien. Seulement, à 18 ans, il en aurait assez de ne pas avoir de temps de jeu chez les A. En effet comme l’expliquait L’Equipe ce samedi, Laurent Blanc ne lui donnant pas sa chance malgré ses performances en N3, Mohamed El Arouch réfléchit très sérieusement à quitter Lyon cet hiver après avoir signé son contrat professionnel jusqu’en 2025.

Foot Mercato affirme également ce samedi que l’Olympique de Marseille fait partie des clubs qui suivent Mohamed El Arouch pour cet hiver. Le milieu de terrain est également suivi par l’OGC Nice ainsi que le Stade Rennais. A 18 ans, il brille en National 2 et espère gagner sa place en Ligue 1.

Le communiqué lyonnais :

« L’Olympique Lyonnais tient à démentir toutes les informations parues aujourd’hui dans certains médias faisant état d’éventuelles velléités de départ de son jeune joueur de 18 ans, Mohamed El Arouch. Le club rappelle que Mohamed El Arouch, dont le comportement est irréprochable, a prolongé son contrat en mai dernier jusqu’en 2025 et qu’il fait partie intégrante du projet de l’Olympique Lyonnais » Communiqué de l’Olympique Lyonnais (21/01/22)

OM: Longoria prêt a contre attaquer concernant Bailly ?

Après son coup de crampon involontaire mais dangereux en Coupe de France lors du 32e de finale contre Hyères sur Almike Moussa N’Diaye, le défenseur de l’OM Eric Bailly a été lourdement suspendu. Pablo Longoria pourrait décider de faire appel…

Pablo Longoria a décidé de faire travailler le service juridique du club, afin d’évaluer la possibilité de faire appel de la sanction d’Eric Bailly. Selon La Provence, l’Olympique de Marseille prendra la décision lundi…

Pour rappel, l’Ivoirien a été sanctionné d’une suspension de 7 matchs fermes.

Moussa N’Diaye a donné de ses nouvelles et a affirmé que Bailly a eu un très bon comportement après son vilain geste :

« En effet, Éric Bailly est venu me rendre visite à l’hôpital. Je l’ai senti très touché et il s’est grandement excusé pour son geste. Cela nous a permis de discuter et depuis il prend aussi régulièrement de mes nouvelles. Certes, le choc a été brutal et les blessures sont lourdes mais je ne lui en veux absolument pas, car je suis persuadé qu’il n’avait aucune intention de me blesser. Les blessures font partie du métier et tout footballeur doit les accepter » Moussa N’Diaye— Source : RMC (21/01/23)