Lyon : Des retours importants avant d’affronter l’OM ?

Dimanche dernier, l’Olympique Lyonnais a arraché le point du match nul (1-1) grâce à un but de Karl Toko Ekambi dans les dernières minutes sur la pelouse de la Meinau à Strasbourg. Outre le résultat du match, trois joueurs ont quitté le terrain pour cause de blessure avant la fin : Anthony Lopes, Houssem Aouar et Tanguy Ndombele, trois éléments clés du onze lyonnais, mauvaise nouvelle pour le club rhodanien mais l’espoir est permis avant la réception de West Ham jeudi en ligue Europa (21h).







Au sortir du match nul acquis in extremis dimanche à Strasbourg (1-1) et les nombreuses blessures qui ont touché Lyon, Peter Bosz a reçu de nouvelles rassurantes le lendemain. Selon L’Équipe, la douleur de la béquille reçue au niveau du haut de la cuisse d’Anthony Lopes est entrain de s’atténuer, les examens cliniques passés par Houssem Aouar et Tanguy Ndombele n’ont pas révélé de lésion. En plein doute concernant l’état de ses joueurs, Lyon n’a pas voulu communiquer sur les blessures de ses trois titulaires, hier, il y avait une possibilité de les voir dans le groupe qui se rendra à Londres pour y affronter West Ham, réponse ce soir.

La présence de Lopes face aux Hammers ne fait plus beaucoup de doute. Houssem Aouar devrait également être de la partie et fera un test à 16h30. L’incertitude majeure concerne Ndombele. Blessé derrière la cuisse gauche à Strasbourg, le milieu de terrain est encore gêné et l’OL ne prendra pas le risque d’aggraver sa douleur. Il pourrait tout de même faire partie du groupe pour affronter West Ham, mais une décision sera prise au dernier moment quant à sa participation. » Source L’Equipe (13/04/2022)

Tandis que l’infirmerie du club lyonnais se vide, il reste la pièce maitresse du milieu de terrain de Peter Bosz qui lui poursuit sa convalescence. Victime d’une lésion méniscale à l’entraînement après la dernière trêve internationale, Maxence Caqueret pourrait faire son retour plus vite que prévu. Le milieu de terrain de l’OL pourrait être de la partie pour le déplacement à Marseille le 1er mai prochain, néanmoins aucun risque ne sera pris par le staff lyonnais.