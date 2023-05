Lyon – Moanco, LOSC – OM, Lorient – Lens … La programmation TV de la J36 !

La saison de Ligue 1 saison 2022/2023 touche à sa fin. La 36e journée va se jouer ce weekend avec plusieurs affiches attrayantes. Entre la relégation, les places européennes et la lutte pour la seconde place, le suspens est grand !

Cette journée va débuter par un classique Lyon vs Monaco ce vendredi soir. Samedi, Nantes va jouer un match capital pur son maintien face au MHSC avant le très attendu LOSC vs OM ! Dimanche, Rennes va se rendre en Corse à Ajaccio pour essayer de récupérer sa 5e place aux lillois. Après 4 matches à 15h, Lorient recevra le RC Lens, une belle opposition Le Bris vs Haise. Enfin, Auxerre affrontera le PSG en clôture de cette 36e journée.

La programmation TV de la 36e journée de Ligue 1