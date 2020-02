Lyon – OM (1-0) : Marseille éliminé sans vraiment combattre

L’Olympique de Marseille s’incline 1-0 face à Lyon en quart de finale de Coupe de France. Les marseillais sont donc éliminés de la compétition…

Lyon 1 0 OM Aouar 81′ Le match

Les marseillais ont maitrisé la première demi-heure de jeu se procurant plusieurs occasions. Suite à une belle ouverture de Payet, Sanson trouvait Lopez dans la surface dont le centre au premier poteau arrivait pour Germain mais ce dernier rata sa frappe. Plus tard, Strootman s’offre une bonne frappe cadrée mais pas assez appuyée, puis surement la plus grosse occasion, Sarr trouve en retrait Rongier idéalement servi, le milieu de terrain ne cadre pas sa frappe. Après ces 30 minutes de jeu, les olympiens ont subi la première situation pour les lyonnais, une double possibilité qui change le sens du dernier quart d’heure de la première mi-temps. 0-0 à la mi-temps…

Payet blessé…

Le début de seconde période des marseillais n’est pas mauvais mais Dimitri Payet a disparu des écrans radar. Le capitaine marseillais sortira sur blessure en fin de rencontre avec semble-t-il la cuisse gauche touchée. L’OM n’est pas dangereux, mais Lyon non plus. Finalement, le match aurait pu basculer sur une main de Sakai dans la surface. Après utilisation de la VAR, l’arbitre accorde le pénalty, mais Yohann Pelé est encore impérial et sort la frappe de Dembélé.

On se dit alors que l’OM peut pousser Lyon vers les prolongations, mais l’entrée de Traoré va faire la différence. L’ailier droit décale Aouar côté droit, qui frappe en force au premier poteau, Pelé déjà à moitié au sol ne peut rien faire (1-0 / 81′). Un but suffisant pour assurer la qualification, l’OM n’avait pas les forces offensives pour renverser ce match malgré une dernière occasion pour l’entrant Marley Ake, contré au dernier moment par Marçal. L’OM ne gagnera pas de trophée cette saison….

Le onze marseillais Mandanda Sarr – Kamara – Alvaro – Sakai Strootman Sanson – Rongier Lopez – Germain – Payet