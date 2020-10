Lyon – OM ( 1-1) : Un point malgré tout et un match gâché par l’arbitrage !

L’Olympique de Marseille fait match nul (1-1) face à Lyon à l’occasion de la 6e journée de ligue 1. Payet est le buteur côté marseillais. Le match aura surtout été marqué par l’expulsion de ce dernier en début de première période.

Lyon 1 1 OM Aouar 28′ Payet 16′

Le Match

Les Marseillais ont encore opté pour une approche très défensive qui semblait payante lorsque Dimitri Payet a ouvert le score (16′) sur la première offensive bleue et blanche. Les faits d’arbitrage sont ensuite entrés dans le scénario. Le buteur, Payet, a d’abord été expulsé pour une semelle sur Dubois à la 18′. Puis dix minutes plus tard, Stéphanie Frappart a accordé un penalty aux lyonnais pour une faute très légère d’Alvaro sur Bard dans la surface. Aouar a transformé, 1-1.

A la 42′, un but a été refusé aux hommes de Garcia pour un hors-jeu. La rencontre semble partie pour s’enliser dans les polémiques...

À la mi-temps de son match de la sixième journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille parvient à rester à flot dans son affrontement contre Lyon.

Au retour des vestiaires les olympiens continuent de jouer bloc bas en acceptant de subir les assauts lyonnais. A dix contre onze, l’OM ne parvient pas ressortir le ballon. Marseille souffre et la rencontre prend des tournures d’attaque défense pour les lyonnais.

Les hommes de Rudi Garcia enchainent les occasions mais se montrent inefficaces devant le but. Les marseillais souffrent mais ne craquent pas est parviennent à ramener un point de Lyon. Au vu du scénario du match et des faits d’arbitrage, il s’en contenteront…

La composition de l’OM

Mandanda, Sakai/Alvaro/Caleta-Car/Amavi , Kamara/Rongier/Sanson,Thauvin/Benedetto/Payet