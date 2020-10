Lyon – OM (1-1) : Villas-Boas revient sur l’arbitrage du match !

L’OM ramène un point de son déplacement à Lyon. L’arbitrage a été critiqué sur cette rencontre, mais pas par André Villas-Boas en conférence de presse d’après match…

Un carton rouge pour Payet (18e), un penalty, des cartons jaunes pour les marseillais, deux buts refusés pour les lyonnais. L’arbitrage a été omniprésent lors de ce Lyon – OM. Beau joueur AVB a reconnu que le penalty était logique tout comme l’expulsion de Payet…

l’expulsion, il n’y a vraiment rien à dire — Villas-Boas

« On a regardé les images à la fin et c’est vrai que si cette action du penalty se passe pour nous, on aurait voulu que le penalty soit sifflé. Donc c’est acceptable, au final. Et sur l’expulsion (de Dimitri Payet), il n’y a vraiment rien à dire. Mais je la regrette quand même, car elle a changé nos plans. Si on était resté à 11 avec Dim’, qui jouait bien et avait marqué un but, ç’aurait été différent. Mais on n’a pas bien commencé ce match, avec Aouar qui nous posait beaucoup de problèmes en se déportant sur le côté gauche pour apporter du surnombre, donc c’était dur. »

André Villas-Boas – source : L’Equipe (04/10/2020)