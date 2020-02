Lyon – OM : Cet ancien joueur marseillais pense que la mauvaise série peut s’arrêter !

L’OM va affronter Lyon ce mercredi en Coupe de France. Les marseillais n’ont plus gagné à Lyon depuis 2012 et c’était déjà dans cette compétition. Pour Laurent Bonnart, cette série de 8 ans peut se terminer ce soir…

Interrogé par l’Equipe, l’ancien latéral droit se souvient des matches à Lyon quand il portait les couleurs de l’OM. Il pense que les marseillais peuvent s’imposer à Lyon malgré des matches moins attrayants ces derniers temps. Le challenge sera relevé pour André Villas-Boas qui va devoir se passer de 5 titulaires pour cette rencontre (Thauvin, Caleta-Car, Amavi, Benedetto et Radonjic).

Bordeaux-OM, j’ai halluciné. Je me suis fait ch… à mourir — Bonnart

« Ça commence à faire long, même si la série à Bordeaux est plus terrible. Depuis les années 2000, les Lyon-OM sont très particuliers. J’ai adoré jouer là-bas. C’est toujours une lutte très médiatisée. Là, les Lyonnais ont vraiment besoin d’une victoire pour se rassurer et faire mal à l’OM en cassant leur spirale positive. Je suis allé voir Bordeaux-OM récemment et j’ai halluciné. Je me suis fait ch… à mourir. Mais les Marseillais sont bien partis pour être deuxièmes. Ils n’ont pas la coupe d’Europe à disputer dans les prochaines semaines. La coupe de France doit être un objectif pour eux. Et les mauvaises séries s’arrêtent un jour ou l’autre ». Laurent Bonnart – Source: L’Equipe