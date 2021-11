Lyon – OM : L’ arbitre du match désigné ! (et son bilan avec l’OM est vraiment sombre…)

L’Olympique de Marseille se déplace à Lyon ce dimanche soir à l’occasion du choc de la 14e journée de Ligue 1 (21 heures, Prime Video). Pour cette rencontre qui pourrait être un des tournants de la saison, le trio arbitral a été désigné.

Après quinze jours de trêve internationale, le championnat de France reprend ses droits ce week-end. Pour cette quatorzième journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se déplacera à Lyon pour affronter l’équipe de Jean Michel Aulas dans un choc qui pourrait bien être l’un des tournants de la saison pour les deux équipes. Pour cette rencontre au sommet, le trio arbitral a été désigné. Ruddy Buquet sera donc l’arbitre central. Il sera assisté de Guillaume Debart et Mehdi Rahmouni. Bastien Dechepy sera le quatrième arbitre. François Letexier et Cyril Gringore auront quant à eux en charge l’assistance vidéo.

Ruddy Buquet a déjà arbitré l’OM à deux reprises depuis le début de la saison , face à Bordeaux (2-2, 2e journée) au vélodrome et lors du déplacement à Angers (0-0, 7e journée). Il avait également arbitré le trophée des champions entre Marseille et le PSG en janvier 2021. Il avait d’ailleurs offert un pénalty extrêmement généreux aux parisiens en fin de match. Il avait également délivré 4 cartons jaunes aux olympiens contre un seul côté parisiens.

Un bilan pas du tout en faveur de l’OM…

Les olympiens devront d’ailleurs véritablement se méfier de Ruddy Buquet de ce côté là. car ce dernier aime particulièrement bien distribuer les cartons, notamment au club marseillais : 48 cartons sur les 21 derniers matchs et pratiquement un carton rouge chaque saison depuis 2015. On se souvient notamment des rouges contre le PSG (André Ayew) et Lyon (Romain Alessandrini) en 2015 ou encore de l’expulsion de Caleta Car en 2019 contre Lyon.

Avec Buquet, le bilan n’est donc pas très positif pour les marseillais. Sur les 10 dernières rencontres arbitrées par ce dernier, l’OM compte seulement 2 victoires contre 5 défaites et 3 matchs nuls…