Lyon – OM : La compo officielle avec une très grosse surprise !

L’Olympique de Marseille va tenter de se qualifier pour les demis-finale de la Coupe de France ce soir à Lyon. Avec quels joueurs ? Voici les joueurs alignés par André Villas-Boas…

Pas de Benedetto (légèrement blessé), pas de Caleta-Car ni d’Amavi (suspendus) et pas non plus de Steve Mandanda ! Le portier international devrait débuter sur le banc. Voici la composition officielle choisie par André Villas-Boas.

Le compo de l’OM :

Pelé

Sarr, Kamara, Alvaro, Sakai

Rongier, Strootman, Sanson

Lopez, Germain, Payet (cap.)