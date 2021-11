Lyon – OM : L’avocat du supporter lyonnais est satisfait !

L’auteur du lancé de bouteille sur Dimitri Payet a été condamné ce mardi. Son avocat a affiché sa satisfaction à la sortie du tribunal, son client, supporter lyonnais, ne fera pas de prison ferme…

Wilfried, le supporter lyonnais de 32 ans qui a jeté une bouteille d’eau sur la tête de Dimitri Payet a été condamné à six mois de prison avec sursis et cinq ans d’interdiction de stade par le tribunal correctionnel de Lyon. Son avocat était satisfait de ce jugement à la sortie du tribunal.

Il a fait 20 ans de stade, il attendra cinq ans pour retourner au Groupama Stadium

« Je reste intimement persuadé que ce n’était pas son souhait de blesser Dimitri Payet qu’il ne connaissait pas. Ce n’était pas non plus son souhait de causer l’interruption du match. Cela a été entendu. Il s’en veut, clairement. S’il pouvait à lui seul indemniser tout le monde, il le ferait. Bien évidemment il n’en a pas la capacité. Mais c’est un homme soulagé, qui va pouvoir retrouver une vie normale après tout ce chaos judiciaire et médiatique. Je crois qu’il aspire maintenant à beaucoup plus de sérénité. Encore une fois il présente ses excuses à tout le monde : aux clubs, aux supporters, et bien évidemment à titre principal à Dimitri Payet. Il regrette son geste. C’est une décision qui me satisfait, a-t-il poursuivi. Du moment où une personne ressort libre du tribunal alors que de la prison ferme avait été demandée, je suis satisfait. La peine requise était incompréhensible, disproportionnée. On a voulu faire un exemple, mais l’exemplarité n’est jamais une bonne chose. J’ai considéré que la justice était un peu en mission commandée. Heureusement les magistrats du siège sont souverains, indépendants, et ils viennent de le prouver. Il (son client) a eu un comportement antisportif, qu’il faut bannir des stades. Il le savait, il l’accepte. Il a fait 20 ans de stade, il attendra cinq ans pour retourner au Groupama Stadium. Il sait aussi qu’il a fait du tort à tout le monde et que pendant un temps il n’aura plus sa place dans les stades. C’est aussi le message du jour : quand on fait quelque chose de grave dans un stade, on n’y a plus sa place. » Me David Metaxas (avocat du supporter lyonnais) – source : RMC (23/11/2021)