Lyon – OM : le onze probables marseillais !

L’Olympique de Marseille doit s’imposer ce soir au Groupama Stadium, à Lyon, dans l’optique de la course à la Ligue des Champions. Igor Tudor peut compter sur un groupe presqu’au complet…

Presque, puisque le coach croate a tout de même laisser planer un doute sur la participation à ce match de deux joueurs importants : les deux internationaux espoirs portugais, Vitinha et Nuno Tavares.

#Tudor sur #Vitinha : Il a eu quelques petits problèmes physiques cette semaine. On verra avec le staff s’il peut jouer contre Lyon dimanche. » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 21, 2023

#Tudor : « Nuno Tavares a pris un coup. On verra s’il sera disponible pour le match de dimanche. » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 21, 2023

Issa Kaboré pourrait donc bien avoir une nouvelle chance de s’illustrer alors que Ruslan Malinovskyi pourrait lui faire son retour dans le onze titulaire.

LE ONZE PROBABLE

Pau Lopez

Mbemba – Gigot – Kolasinac

Kaboré Clauss

Rongier – Veretout

Under – Malinovskyi

Sanchez

Blanc : « Marseille a fait des sacrés matchs »

« Comme j’ai dit à mes joueurs, c’est un super match à jouer contre une très bonne équipe. Ce sera difficile mais les recevoir dans son stade avec une bonne ambiance, c’est bien. Il faut être prêt à jouer, à souffrir aussi. C’est l’une des meilleures équipes du championnat, dans tous les termes. Elle se déforme constamment, c’est plaisant à voir jouer, athlétiquement c’est très fort. Leur jeu est total, il demande beaucoup d’implication. Marseille a fait des sacrés matchs. Ce qui est sûr, c’est qu’il (Tudor) n’entraine pas comme il jouait. Tudor, il était rugueux sur le terrain ! Mais c’est un très bon entraîneur, il demande une vraie implication, des dépassements de fonction… C’est beau. » Laurent Blanc – Source : Conférence de presse (21/04/2023)

La réponse de Tudor à Blanc

« Je le remercie pour ces mots. C’est un homme de football, un homme de valeurs. Je l’ai connu à la coupe du monde 98. J’ai suivi sa carrière. Il fait du bien au foot. C’était un bon joueur et c’est aujourd’hui un bon entraîneur. Il a raison : joueur et entraîneur sont deux métiers différents. Quand on joue au foot, il y a quelque chose d’instinctif. Quand j’ai entraîné des équipes de jeunes, j’ai pu étudier au fil du temps ce que je voulais. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (21/04/2023)