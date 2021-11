Lyon – OM : Le speaker lyonnais n’avait pas l’autorisation de l’arbitre pour que le match reprenne !

« On aurait aimé que ça se passe autrement, ma décision a toujours été de ne pas reprendre le match. Il y avait des considérations autres à prendre en compte. Pour des raisons sportives évidentes, j’ai décidé de ne pas reprendre la partie. Il y a le terrain et il y a l’extra-sportif mais la décision in fine m’est revenue et je l’ai prise. On avait fait une première annonce au micro, on se doit de protéger les acteurs du jeu, nous sommes les premiers garants de la sécurité, j’ai donc décidé de rentrer aux vestiaires. Il faut aussi prendre en compte des paramètres extérieurs, le stade est plein, l’évacuation des joueurs est également un élément important en termes de sécurité. On aurait aimé venir parler dans d’autres conditions, le monde du football et du sport en général attendent d’autres actes. » Ruddy Buquet – Source : Prime Vidéo (21/11/21)