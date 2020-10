Lyon – OM : Les probables titulaires marseillais

L’OM va affronter Lyon ce dimanche pour le match de clôture de la 6e journée de Ligue 1. Quel onze va aligner André Villas-Boas pour ce match ?

L’Olympique de Marseille se déplace à Lyon pour affronter Rudi Garcia et ses joueurs ce dimanche à 21h. lSeul absent de marque dans le groupe de Villas-Boas : Bouna Sarr, toujours blessé. Le coach portugais pourra en revanche compter sur le retour de Jordan Amavi sur le côté gauche.

Retour d’ AMAVI à GAUCHE?

Steve Mandanda devrait occuper son poste dans les cages marseillaises. En défense, Alvaro devrait être titularisé aux côtés de Duje Caleta-Car, malgré les bruits autour de son départ. Dans les couloirs, Sakai jouera à droite en l’absence de Bouna Sarr. Sur le côté gauche, Amavi étant de retour, le coach devrait se passer de Nagatomo qui n’a pas démérité lors de ses deux dernières titularisations.

Au milieu, Valentin Rongier et Morgan Sanson devraient être alignés sur le terrain avec Kamara poste de numéro 6. Payet et Thauvin seront alignés et surement accompagnés de Dario Benedetto. Luis Henrique pourrait entrer en jeu pour jouer ses premières minutes sous le maillot marseillais.

A LIRE AUSSI : Lyon – OM : Un retour important, une première mais toujours un absent dans le groupe marseillais…

Assez peu de changement dans ce onze, comme l’a évoqué André Villas-Boas en conférence. Le coach ne veut pas perturber ses titulaires, bien que l’animation offensive n’ait pas été très concluante lors des dernières rencontres.

Le onze probable de l’OM face A LYON

OM : Mandanda – Sakai Alvaro Caleta-Car Amavi- Kamara Rongier Sanson – Thauvin Benedetto Payet