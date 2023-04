Lyon – OM : Les raisons de la titularisation de Balerdi !

Igor Tudor a décidé de titulariser Leonardo Balerdi plutôt que Chancel Mbemba ce dimanche pour affronter l’Olympique Lyonnais. L’entraîneur croate avait un plan bien précis en tête.

Avant le choc entre Lyon et Marseille ce dimanche (1-2), Igor Tudor a fait un choix fort, celui de titulariser Leonardo Balerdi plutôt que Chancel Mbemba. Si cette décision a surpris certains observateurs, l’entraîneur croate ne s’est jamais soucié des réactions que ses décisions pouvaient provoquer. La mise à l’écart de Payet ou encore le déclassement de Guendouzi, certains choix de Tudor ne plaisent pas mais ce dernier les assume tous sans exception. Bénéficiant de toute la confiance de son entraîneur, Leonardo Balerdi fait partie des 5 marseillais les plus utilisés de la saison. Ce dimanche contre Lyon, le défenseur argentin a été lancé pour deux raisons précises.

Balerdi devait museler Cherki et Barcola

Selon les informations de Florent Germain, l’entraîneur croate de l’OM a demandé à Balerdi de suivre de près Rayan Cherki et Bradley Barcola. Tudor estime que Balerdi avait le profil pour contenir les deux joueurs lyonnais. Le coach olympien a également privilégié la vitesse du joueur de 24 ans à l’expérience de Chancel Mbemba. Il a estimé que Balerdi offrait plus de garanties que son coéquipier congolais dans ce domaine, notamment pour contenir Barcola. Si le staff de l’OM craignait la capacité des lyonnais à prendre les espaces, le choix de Tudor s’est avéré payant, puisque Balerdi a réalisé une prestation solide pendant 90 minutes.

🗣️💬 « Si Tudor explique que Balerdi est meilleur que Mbemba, là il se fout de nous ! Dans le sprint finale, il est en train de faire n’importe quoi ! » ❌ Éric Di Meco critique les choix défensif du coach de l’OM face à l’OL. pic.twitter.com/U2CtlYE5Cj — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 24, 2023

Je pense qu’il est en train de faire n’importe quoi

Éric Di Meco n’a pas apprécié certains choix de l’entraîneur, notamment celui de mettre Leonardo Balerdi plutôt que Chancel Mbemba dans le trio défensif avec Samuel Gigot et Sead Kolasinac.« Moi ça m’ennuie de parler de ça parce que sur le match d’hier soir, il y a d’autre chose à dire si vous voulez faire des critiques sur l’OM. Par exemple, de mettre Balerdi sur le terrain à la place de Mbemba, a asséné le natif d’Avignon à RMC. Là y a un débat pour moi. Il va falloir qu’on m’explique parce que si Tudor il explique, en rigolant à moitié, que Balerdi est meilleur que Mbemba, là pour moi il se fout de nous. Vous pouvez m’expliquer comment il peut mettre, alors que ça marchait la semaine dernière, Kaboré à gauche et remettre Clauss à droite. Il a vite changé au bout d’une demi-heure d’ailleurs tellement que c’était une horreur ce qu’il avait fait. Et si vous avez bien regardé le match, au bout d’un quart d’heure de jeu, il fait échauffer Mbemba parce que Balerdi est catastrophique. La y a un vrai débat à faire et dieu sait que je l’ai défendu tout le temps mais dans le sprint final je pense qu’il est en train de faire n’importe quoi »