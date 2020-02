Lyon – OM : Les raisons de l’absence de Radonjic, encore une incertitude pour Mandanda ?

André Villas-Boas se déplace à Lyon avec un effectif diminué. Le coach olympien a dû faire avec l’absence de Nemanja Radonjic, il y a aussi une incertitude autour de Steve Mandanda…

L’OM se retrouve face à un gros défi. Les marseillais vont devoir battre Lyon dans le stade de Jean Michel Aulas avec un effectif clairement amoindri. Outre l’absence de Florian Thauvin, Duje Caleta-Car et Jordan Amavi sont suspendus, Dario Benedetto (tendon d’Achille) est encore forfait. Surprise lors de la communication du groupe, l’ailier serbe Nemanja Radonjic est lui aussi forfait pour ce quart de finale de Coupe de France…

Pas de risques pour Benedetto et Radonjic, idem pour Mandanda ?

Selon André Villas-Boas, l’international serbe souffrait lundi de douleurs « abdominales et au pubis ». Ce dernier est donc resté à Marseille pour se soigner et être disponible pour le déplacement à Lille dimanche. Dans le même état d’esprit, Steve Mandanda diminué pourrait être laissé sur le banc. Selon l’Equipe, le capitaine olympien est touché au quadriceps et avait changé de pied pour faire ses dégagement face à Toulouse samedi dernier. Le portier était lui aussi souffrant lundi lors de l’entrainement ouvert au public, cependant AVB l’a convoqué dans le groupe. A suivre…