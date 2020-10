Lyon – OM : Nagatomo hospitalisé !

L’Olympique de Marseille a ramené un match nul de son déplacement à Lyon hier soir (1-1). Le japonais Nagatomo n’a pas participé à ce match de cloture de la 6e journée de ligue 1. Et pour cause, l’ancien joueur de l’Inter souffrait d’une gastro-entérite et ne figurait donc pas sur la feuille de match.

Comme indiqué par l’entraineur de l’OM André Villas Boas au terme de la rencontre, l’international japonais a même dû être hospitalisé à Lyon. « Il nous rejoindra à Marseille », a précisé le technicien portugais.