Lyon – OM : Peter Bosz annonce (déjà) la couleur et prévient les marseillais !

L’Olympique de Marseille se rend à Lyon ce dimanche soir dans le cadre de 14e journée de Ligue 1. Interrogé sur le duel de meneurs de jeu Payet – Paqueta, le coach lyonnais Peter Bosz a donné le ton pour ce match…

Alors que l’Olympique de Marseille se déplace au Parc OL demain soir en marge du match de clôture de la 14e journée du championnat, les lyonnais espèrent une victoire afin de se relancer après leur déroute à Rennes avant la trêve internationale sur le score de 4-1. Et Peter Bosz souhaite impérativement vaincre les marseillais.

Je veux gagner ce match. (…) J’attends une réaction de mon équipe — Peter Bosz

« Je veux gagner ce match. Qui gagnera ce duel… Je m’en fous. Nous devons, en tant qu’équipe, être meilleurs que Marseille. Dans une équipe qui joue bien, il y a toujours des individualités. Mais, on l’a vu contre Rennes : quand l’équipe n’est pas bonne, aucun joueur n’est bon. Aucun. J’ai revisionné le match contre Rennes, j’ai eu mal a la tête. On est tombé très bas sur ce match. Je n’ai pas reconnu mon équipe. J’en ai parlé au groupe ce matin, même si le match était il y a longtemps. On a pris le temps d’en parler. (…) J’attends une réaction de mon équipe » Peter Bosz – Source : Conférence de presse (19/11/21)