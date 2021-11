Lyon – OM : Pour Galtier, « ce n’est pas la faute du club »

L’arrêt du match Lyon – OM suite au jet de bouteille sur Dimitri Payet remue le football français. Beaucoup d’acteurs sont logiquement interrogés et donnent leur avis, c’est le cas du coach de Nice, Christophe Galtier…

Christophe Galtier a déjà vécu des débordements avec l’OGC Nice le 22 août dernier contre ce même Marseille, et c’était encore plus grave. Mais pour lui, la responsabilité n’en revient pas au club mais au délinquant.

On peut avoir le meilleur service d’ordre, ça peut arriver quand même — Galtier

« Personne n’est à l’abri. Quand c’est arrivé chez nous, il y a eu beaucoup de commentaires. Ça peut arriver chez tout le monde. On peut avoir le meilleur service d’ordre, ça peut arriver quand même. […] On ne peut pas appeler cette personne un supporter. C’est un délinquant. Ce n’est pas la faute du club. Les personnes qui se comportent comme ça doivent être sanctionnées comme des délinquants« . Christophe Galtier – source : Conférence de presse (25/11/2021)

Jean Michel Aulas veut que l’incident intervenu dans son stade ce dimanche soit qualifié comme un acte isolé et que seul le supporter lyonnais soit puni. Cependant, selon le correspondant pour RMC à Marseille, Florent Germain, la tendance est tout autre. En effet, le journaliste explique que les instances veulent faire un exemple.

On a le sentiment qu’il va se passer des choses — F. Germain

« Je n’imagine pas du tout ce match être rejoué. La tendance actuelle, c’est de donner un match perdu à Lyon. Ce n’est pas exactement la même chose que face à Nice. On fait des projections, c’est de la science-fiction. Mais on sent que les pouvoirs publics et les instances du football français ont envie de frapper fort. Pour qu’il y ait un avant et un après OL-OM. Donc une demi-mesure ne sera pas possible. Après, peut-être que ce match sera rejoué avec un retrait de points conséquent. Je ne sais pas. Mais on a le sentiment qu’il va se passer des choses. L’affaire est grave. En plus, les clubs n’ont même pas parlé de dates ou d’une place dans le calendrier… ». Florent Germain – Source: RMC (23/11/2021)