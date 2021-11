Lyon – OM : Prime Vidéo se renomme Thierry Henry TV sur les réseaux sociaux !

Très bon pour broder lors de l’attente interminable de la décision d’arrêter ou non la rencontre Lyon et l’OM, Thierry Henry a fait le buzz sur les réseaux sociaux… Prime Vidéo s’est rebaptisé « Thierry Henry TV » sur Twitter après une blague d’un supporter marseillais !

L’Olympique de Marseille et Lyon n’ont pas terminé leur match ce dimanche au Groupama Stadium à cause d’une bouteille d’eau pleine envoyée sur la tête de Dimitri Payet.

Thibault Le Rol et Henry ont meublé pendant deux heures

En attendant les décisions des instances, de la Préfecture ou de l’arbitre de la rencontre, les journalistes et consultants de Prime Vidéo ont été obligé de meubler pendant près de deux heures, sans réelles possibilités d’avoir des informations vu qu’aucun des acteurs n’est venu s’exprimer pour expliquer ce qu’il se passait.

A LIRE AUSSI : Lyon – OM : Le club lyonnais persiste et signe sur l’arbitre Ruddy Buquet !

David Astorga, journaliste bord-terrain a glané quelques informations, notamment sur la reprise ou non de la rencontre… Mais la vraie star du soir était l’ancienne légende d’Arsenal : Thierry Henry. Très à l’aise dans l’exercice de consultant sur Prime Vidéo depuis le début de la saison, l’ex-attaquant a fait le show…

Prime Vidéo se renomme Thierry Henry TV

Si bien qu’un supporter marseillais bien connu de ceux qui utilisent Twitter du nom d’Axel OM a publié ce tweet : « Un mec a décidé d’appeler sa chaîne Prime Vidéo mdr barre toi, on regarde Thierry Henry TV ici »

un mec a décidé d’appeler sa chaîne Prime Vidéo mdr barre toi, on regarde Thierry Henry TV ici — Axel (@Axel_OM_) November 21, 2021

La plateforme en ligne l’a pris au mot et s’est renommé ainsi sur son compte Twitter et a même changé sa photo de profil ! A la place de « Prime Vidéo », il est désormais écrit « Thierry Henry »

Haha ouais barre toi mec https://t.co/dyF2OAMIJp — Thierry Henry TV (@PrimeVideoFR) November 22, 2021

L’Equipe ressort les meilleurs punchlines d’Henry

Sur le site du journal L’Equipe, nous pouvons retrouver les meilleures « punchlines » de l’ancien international français.

L’ancien attaquant de l’équipe de France a notamment dénoncé l’attitude « lamentable » de celui qui a lancé la bouteille sur Dimitri Payet, entraînant l’arrêt du match https://t.co/42jSrvPnSf #OLOM pic.twitter.com/Wm4wUstmjk — L’ÉQUIPE (@lequipe) November 22, 2021

« On joue en banlieue parisienne ? Quand tu vas jouer à Garges, Sarcelles, Villepinte… Ok, c’est difficile, je veux bien comprendre. Mais là, on est en Ligue 1 non ? »

« C’est lamentable, il y a des gens qui doivent dénoncer dans la tribune. Si tu es supporter, tu vas sanctionner ton club en plus. C’est une agression lâche. On sait pas qui c’est, tu jettes ça… Costaud dans la tribune ? Mais on sait pas qui c’est… »

« On est en train d’oublier que quelqu’un a été agressé. Tu prends un coup et on t’insulte en plus. Tu n’as rien fait à la base. On parle de points, de match, de je ne sais pas quoi… Arrêtons un peu. Quelqu’un a été agressé ce soir, essayons d’abord de savoir comment il va ! »

« En Angleterre, OL-OM est le match phare. Les gens vont encore voir un match interrompu par des imbéciles, conclut-il. On est là pour que le Championnat français puisse se battre avec les autres Championnats… Et encore une fois, voilà… »

Et bien sûr, tout le monde sur les réseaux sociaux s’est amusé à partager cette capture d’écran où l’on voit clairement que Thierry Henry n’est pas vraiment convaincu par ce que raconte Jean-Michel Aulas au micro de Thibault Le Rol.