Lyon – OM : Quelle heure ? Quelle chaîne TV ?

L’Olympique de Marseille a un déplacement très important ce soir, au Groupama Stadium, à Lyon. Les hommes de Tudor doivent s’imposer sur une terre hostile pour le club marseillais depuis 2007…

Les Lyonnais, eux, joueront l’un de leurs derniers gros matchs de la saison. Une saison complètement ratée même s’ils tentent actuellement de relancer une dynamique pour aller accrocher la cinquième place et une qualification en Conférence League.

Heure et Chaîne TV

Lyon – OM

dimanche 23 avril à 20h45 sur Prime Vidéo

Blanc : « Marseille a fait des sacrés matchs »

« Comme j’ai dit à mes joueurs, c’est un super match à jouer contre une très bonne équipe. Ce sera difficile mais les recevoir dans son stade avec une bonne ambiance, c’est bien. Il faut être prêt à jouer, à souffrir aussi. C’est l’une des meilleures équipes du championnat, dans tous les termes. Elle se déforme constamment, c’est plaisant à voir jouer, athlétiquement c’est très fort. Leur jeu est total, il demande beaucoup d’implication. Marseille a fait des sacrés matchs. Ce qui est sûr, c’est qu’il (Tudor) n’entraine pas comme il jouait. Tudor, il était rugueux sur le terrain ! Mais c’est un très bon entraîneur, il demande une vraie implication, des dépassements de fonction… C’est beau. » Laurent Blanc – Source : Conférence de presse (21/04/2023)

La réponse de Tudor à Blanc

« Je le remercie pour ces mots. C’est un homme de football, un homme de valeurs. Je l’ai connu à la coupe du monde 98. J’ai suivi sa carrière. Il fait du bien au foot. C’était un bon joueur et c’est aujourd’hui un bon entraîneur. Il a raison : joueur et entraîneur sont deux métiers différents. Quand on joue au foot, il y a quelque chose d’instinctif. Quand j’ai entraîné des équipes de jeunes, j’ai pu étudier au fil du temps ce que je voulais. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (21/04/2023)