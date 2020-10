Lyon – OM : Quelle heure? Quelle chaîne TV?

Après le match nul arraché par l’Olympique de Marseille face au FC Metz, les Olympiens se déplacent ce dimanche à Lyon. A quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Après une victoire face au PSG, l’OM doit confirmer et s’imposer une nouvelle fois face à « un gros » de notre championnat. Ce dimanche, André Villas-Boas et ses joueurs vont se déplacer à Lyon pour tenter de prendre les 3 points. A quelle heure et sur quelle chaîne voir ce match?

HEURE ET CHAINE TV :

LYON – Olympique de Marseille : 21h00 sur TELEFOOT



Le Groupe de l’OM face A LYON :



Gardiens :Mandanda, Pelé, Simon



Défenseurs : Alvaro, Sakai, Nagatomo, Caleta-Car, Balerdi, Amavi



Milieux : Kamara, Rongier, Lopez, Strootman, Gueye, Sanson



Attaquants : Aké, Germain, Benedetto, Thauvin, Payet, Radonjic, Henrique

🔜 #OLOM

👥 Le groupe convoqué par 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲́ 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝘀-𝗕𝗼𝗮𝘀 avec la 1ère apparition de 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗛𝗲𝗻𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲 🇧🇷 #DroitAuBut pic.twitter.com/Hk7vXqBt3C — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 3, 2020

