Lyon – OM – Riolo ironise sur les complotistes Aulas et Bosz…

Le journaliste de RMC Sport, Daniel Riolo a réagi sur les réseaux sociaux au sujet des sorties médiatiques de Jean-Michel Aulas et de son entraîneur Peter Bosz suite aux sanctions de la commission de discipline.

Jean Michel Aulas a finalement écopé d’une lourde sanction (10 matchs de suspension dont 5 fermes) pour avoir exercé une pression sur l’arbitre du match Lyon – OM afin de l’inciter à reprendre la rencontre. Le président du club rhodanien et son entraîneur Peter Bosz ont fulminé dans la presse pour dénoncer cette sanction qu’ils jugent injuste. Le journaliste de RMC Sport Daniel Riolo a réagi sur son compte twitter estimant que les lyonnais jouent les complotistes…

« Aulas s’énerve, Bosz s’énerve l’OL hurle… mais pourquoi au juste ? Ils accusent tout le monde, voient des menteurs partout. Mais il y a eu enquête, témoignages… tout le monde est d’accord. Alors quoi ? Complot ? La terre entière en veut à l’OL ? Quel est le mobile? Quelle folie » Daniel Riolo – Source RMC Sport

« Enfin! Ça fait un moment que je préconise ça. Si l’un des joueurs, en l’occurrence Dimitri Payet, reçoit un projectile, le match doit être arrêté. Je n’attends pas la décision des représentants, des officiels, de l’arbitre. Tu ne peux pas jouer, ce n’est pas possible. Il n’y a que ceux qui n’ont pas joué au foot qui ne peuvent pas comprendre. Non seulement Dimitri Payet est en situation difficile, mais ses partenaires aussi, donc le match n’est plus le même. C’est une mesure qu’on attend depuis très longtemps et c’est enfin arrivé. Mentalement, ce n’est plus le même joueur après ça et ses partenaires sont soit choqués, soit énervés. Ils n’ont plus envie de jouer au foot. » Antoine Kombouaré – source : Conférence de presse / RMC (16/12/2021)