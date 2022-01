Lyon – OM : Riolo tacle Longoria, il estime que « ce n’est pas propre » !

Lyon – OM avait été arrêté après 2 minutes de jeu suite à un jet de bouteille sur le visage de Dimitri Payet. Ce match doit se rejouer à huis clos, mais la date poste question…

Comme l’indiquait le journal l’Equipe, la rencontre Lyon – OM a été fixée au 1er février si l’OM se qualifie en Coupe de France contre Montpellier ou le 10 février en cas d’élimination. La première date n’arrange visiblement pas le club de Jean Michel Aulas.

En effet, si le match devait se jouer le 1er février, Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes ne devraient pas y participer et le président lyonnais accuse comme d’habitude l’OM de manipulation. Une vision partagée par Daniel Riolo, qui semble oublier que Gerson et Konrad seront aussi absents côté marseillais…

Ce que Marseille a fait, ce n’est pas propre — Riolo

« On a pensé au calendrier et à ce que pourrait faire Marseille en Coupe de France, mais à aucun moment on a considéré que si le match devait être rejoué sans les Brésiliens de l’OL alors qu’ils étaient là, ce serait injuste ? Car sur le match où il y a eu les incidents, ils étaient là. C’est inadmissible, je trouve que c’est dingue. Ce match doit être rejoué le 10, car à cette date, tout le monde sera disponible. Il y a une vraie injustice, ce n’est pas normal que Lyon n’ait pas toutes ses armes sur ce match. Si on sait que l’OM a fait exprès de faire trainer pour ne pas trouver de date, c’est quand même un problème. Ce que Marseille a fait, ce n’est pas propre. Il y a un silence du président de la Ligue sur tous les dossiers depuis le début de la saison qui est insupportable ». Daniel Riolo – Source: RMC (20/01/2022)

Interrogé sur ce thème, Pablo Longoria a répondu sereinement. Il faut rappeler que le club marseillais devra aussi se passer des services de Konrad et Gerson…

Chacun peut penser qu’il y a une stratégie… on a suivi les règles pour faire appel — Longoria

» La date du match Lyon – OM ? On accepte la décision, c’est la Ligue qui décide de fixer la date. Il place le match le plus près possible, c’est normal pour ne pas fausser la compétition. Il faut bien réfléchir, regardez Lille qui enchaîne. Ce n’est pas habituel de jouer trois matchs en six jours, il faut préserver les joueurs. Je comprends la difficulté de mettre tout le monde d’accord. Aulas ? Chacun peut penser qu’il y a une stratégie… on a suivi les règles pour faire appel. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (20/01/2022)