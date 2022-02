Lyon – OM : Rongier parle d’adaptation, Lopez de deux Marseille !

L’OM a perdu un match charnière dans cette saison. Une défaite face à Lyon qui peut relancer les hommes de Bosz, une belle opération comptable ratée. Après la rencontre, Pau Lopez et Valentin Rongier se sont exprimés…

Le portier espagnol a souligné la grosse différence entre les deux mi-temps. Pour Rongier, son équipe n’a pas réussi à s’adapter au changement tactiques des lyonnais…

Marseille est une équipe taillée pour attaquer — Lopez

« Je crois qu’on a vu deux Marseille ce soir. Un dans la première période, puis un autre qui a défendu. On a fait ce qu’on a pu, mais c’est compliqué contre des joueurs de ce niveau. Il faut apprendre de ce match. (…) Marseille est une équipe taillée pour attaquer, c’est plus compliqué quand on joue à l’entrée de notre surface. Avec des joueurs de ce niveau en face, il faut faire attention ». Pau Lopez – source : Prime Video (01/02/2022)

On est très très déçu — Rongier

« Il y a eu un ajustement tactique de la part des Lyonnais, on n’a pas réussi à s’adapter rapidement, on a trop reculé… On est très très déçu (…) On travaille sérieusement depuis le début de la saison, il ne faut pas oublier tout ce qu’on a fait. Et le fait d’avoir joué samedi n’est pas une excuse. » Valentin Rongier – source : Prime Video (01/02/2022)