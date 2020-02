Lyon – OM : Strootman souligne l’absence d’un joueur (pas celui auquel on aurait pensé en premier…)

L’OM s’est incliné 1-0 à Lyon en quart de finale de Coupe de France mercredi soir. Une élimination que Kevin Strootman a tenté d’expliquer en zone mixte après la rencontre…

Alors que l’OM était amputé de Mandanda, Amavi, Caleta-Car, Benedetto et Radonjic, le milieu néerlandais a surtout souligné l’absence de l’ailier serbe…

si tu n’as pas Nema (Radonjic), il manque de la profondeur et un peu de vitesse — Strootman

« On doit bien se reposer et se préparer pour le match dimanche. Il nous manque des joueurs importants. Tu sens que si tu n’as pas Nema (Radonjic), il manque de la profondeur et un peu de vitesse. Mais on pouvait gagner ce match avec cette équipe, on ne l’a pas fait. On doit analyser ce match et penser à dimanche, parce que c’est plus important pour nous. Bien sûr, si tu peux gagner quelque chose… c’est la Coupe. On ne l’a pas gagné, mais on doit préparer le match dimanche, c’est le plus important pour aller en Ligue des champions ». Kevin Strootman – Source: Zone mixte