Lyon vs OM : Le conseil de Courbis à Aulas concernant Rudi Garcia

Avant d’affronter l’OM, Lyon est tourné vers son mercato. Aouar et Depay sur le départ, Garcia annoncé déjà non sur le départ en fin de saison. Pour Rolland Courbis, Jean Michel Aulas doit être patient…

Interrogé en conférence de presse ce vendredi sur la rumeur d’un départ en fin de saison, Rudi Garcia a comme souvent botté en touche : « Il faut poser cette question à mes dirigeants. Evidemment, je ne me la pose pas, je donne le meilleur avec les joueurs. Je fais de mon mieux pour se procurer des occasions. Je n’ai pas de temps à perdre avec ces choses pour le dire tranquillement. » Pour Rolland Courbis, le président Aulas doit encore attendre avant de prendre des décisions…

déjà en train de parler de la saison prochaine avec le départ de Garcia

J’ai été surpris. On n’a pas encore terminé le mercato et on est déjà en train de parler de la saison prochaine avec le départ de Garcia. Du côté de Marseille, on a des qualités et des défauts, et il paraît qu’on exagère… Les responsables lyonnais font des têtes d’enterrement ! On se calme, on termine le mercato, des joueurs importants vont partir, des joueurs importants vont arriver et il y aura le traditionnel point d’interrogation : est-ce qu’ils vont s’adapter ? Qu’est-ce qu’ils vont donner ? »

Rolland Courbis – Source: RMC (01/10/2020)