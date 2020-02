Lyon vs OM : « Pour Garcia, c’est LE match à ne pas perdre… » selon Courbis…

Interrogé par le quotidien la Provence, l’ancien coach de l’OM, Rolland Courbis évoque le quart de finale de Coupe de France entre Lyon et l’OM. Pour lui la pression est surtout sur les épaules de Rufi Garcia…

L’OM va se déplacer à Lyon ce mercredi soir dans le cadre des quarts de finale de Coupe de France. Sans Thauvin (reprise), Caleta-Car et Amavi suspendu mais aussi avec les forfaits de Radonjic et Benedetto, le groupe marseillais est court. D’autant que le capitaine Steve Mandanda reste incertain pour cette rencontre. Pour Rolland Courbis, dans ces conditions, l’élimination est interdite pour Rudi Garcia qui a déjà perdu tous ces matches face au TOP5 de Ligue 1 cette saison…

L’élimination est donc interdite si Garcia veut avoir une chance de s’intégrer — Courbis

« Pour le moment, c’est moyen. Je pense que le plus dur et le plus important est à venir. Comme le dit Jean-Michel Aulas, l’OL est encore engagé dans les quatre compétitions. (…) Ce n’est pas un simple quart de finale : c’est un quart de finale contre l’OM. Pour lui, c’est LE match à ne pas perdre. L’équipe d’André Villas-Boas est amputée de plusieurs joueurs et la rencontre a lieu à Lyon. L’élimination est donc interdite s’il veut avoir une chance de s’intégrer« . Rolland Courbis – source : La Provence