MacHardy est cash : « Je préfère cet OM de Larguet plutôt que le néant, le vide, la médiocrité et l’indigence d’AVB ! »

Alors que l’arrivée de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille se dessine peu à peu comme le confirment Téléfoot et la journaliste Veronica Brunati, le consultant de RMC Sport Jonatan MacHardy préfère en tout cas Nasser Larguet à son prédécesseur…

Ce matin l’émission Téléfoot nous informait que Jorge Sampaoli aurait contacté les anciens olympiens Lucho Gonzalez et Gabriel Heinze au sujet de l’Olympique de Marseille. Arrivée probable qui serait confirmée par les informations de la journaliste argentin Veronica Brunati. Le sud-américain viendrait remplacer Nasser Larguet, qui propose un jeu bien plus convaincant que celui de Villas-Boas selon le consultant de RMC Sport Jonatan MacHardy.

Face à Nantes On était loin des bribes de qualité de mercredi dernier – Jonatan machardy

« Nantes-OM, ce n’était pas brillant, le match était très pénible. Dans le scénario du match, c’est vrai que les Nantais ont fermé le jeu, en étant dans le combat. On a compris que l’OM allait devoir montrer beaucoup de discipline et de créativité offensivement. On est loin des bribes de qualité de match de mercredi dernier. Mais quand on voit l’implication des joueurs, même si le match n’était pas génial, je préfère cet OM de Nasser Larguet plutôt que le néant, le vide, la médiocrité et l’indigence de l’OM de Villas-Boas » Jonatan MacHardy – Source : RMC Sport (21/02/2021)