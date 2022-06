Mercato : Macron pas très clair concernant Zidane au PSG (ou à l’OM)

Le président Macron aimerait bien voir Zidane entrainer en France. Ce dernier s’est confié sur RMC, il estime que l’ancien meneur de jeu pourrait entrainer le PSG ou peut être l’OM…

Au micro de RMC Sport, le président de la République estime que la signature à Paris de Zinedine Zidane serait une excellente nouvelle pour le football français.

Je souhaite pour la France qu’il vienne entraîner un grand club français — Macron

« Je n’ai pas parlé à Zinédine Zidane, mais j’ai une immense admiration pour lui, le joueur, l’entraîneur. On a très envie d’avoir, dans le championnat français, un sportif et coach de ce talent qui a su ramener trois grandes coupes que nous convoitons beaucoup pour nos clubs. Je souhaite pour le rayonnement du championnat français et pour la France qu’il vienne entraîner un grand club français. Ce serait formidable. C’est mon rôle de dire que la France est une grande nation de sport et de foot, qu’il y a des publics formidables, qui aiment ce sport. C’est important pour nous que les meilleurs qu’on a formés, qui ont parfois rayonné à l’international, puissent revenir. (…) Je souhaite de tout cœur que le prochain mercato se prépare bien. Qui sait, vous avez parlé de grands entraîneurs, leur cœur est à Marseille aussi… On a le droit de rêver! » Emmanuel Macron – source : RMC (08/06/2022)