Maillots : Puma et l’OM prolongent pour 5 ans !

Le contrat actuel entre l’OM et Puma devait prendre fin en 2023, mais les deux le club phocéen et l’équipementier viennent d’officialiser une prolongation de cinq saisons.

C’est désormais officiel, l’Olympique de Marseille et l’équipementier Puma ont signé une prolongation de contrat jusqu’en 2028. « Nous sommes très heureux de poursuivre ce partenariat avec Puma. Depuis 2018, nous avons cocréé une feuille de route ambitieuse afin de poursuivre notre reconquête sportive et notre ancrage dans la cité » a ainsi déclaré le président du club marseillais Pablo Longoria via un communiqué.

« Nous sommes fiers de continuer cette aventure avec l’Olympique de Marseille. Nous avons, ensemble, des ambitions élevées pour servir la performance de l’équipe et le plaisir des supporters. Notre association est naturelle depuis le premier jour car nous partageons la même passion d’un football authentique. Tout cela rend la collaboration avec les équipes de l’OM très agréable et une base solide pour continuer de développer de multiples projets et renforcer l’histoire entre PUMA et l’Olympique de Marseille » déclare Richard Teyssier, Directeur Général PUMA Europe.

Si aucun chiffres n’a été communiqué rappelons que le contrat précédant avoisiné les 14 millions d’euros par saison.