Maintenir l’écart, c’est tout ! [Thierry B. Audibert]

C’est tout moi !

J’attends que minuit approche pour écrire le billet d’avant-match alors que j’ai rien branlé de la soirée.

Enfin, si. J’ai échangé avec les fachos de la TeamOM sur Twitter, auxquels j’ai demandé de rester loin de moi. J’ai regardé d’un œil sur Arte une émission à propos de l’origine de l’Univers mais j’ai pas tout compris. Il y avait de belles images de cette immensité qui nous rend minuscules, insignifiants, subatomiques.

Ah oui, j’ai aussi recherché et envoyé un lien sur les kerterres à une amie qui veut construire une Tiny-House. Et puis je me suis mis à écrire en vingt minutes ma première œuvre de LitteraTube, un concept qui consiste à mélanger l’écriture, les images, les sons. Grand ou petit format, cela peut-être de la poésie ou un journal, une fiction ou une auto-fiction. Ça m’intéresse.

Le problème, c’est qu’à minuit, il y a le terrible Motchus du samedi soir et je voulais m’endormir tôt pour être frais demain, et bim, juste maintenant je rédige le billet…

« Oh et le match, fada ??? ». Et vouais je t’entends me poser la question et je te remercie ami lecteur si tu n’as pas déjà lâché ces lignes, si tu es encore là à suivre le pitoyable récit de ma soirée avant que je n’attaque ce texte.

Je vais te dire. Je crois que je veux juste penser que l’OM va gagner, que nous allons rester sur ce nuage de la victoire contre Nantes, après un match que je persiste à penser solide et cohérent à Paris contre le Qatar.

Avec qui jouera-t-on ? Je prends les yeux fermés les choix de Sampaoli, il me réjouit. Confiance totale. Tout le groupe est désormais mobilisé, chacun semble tirer l’autre par le haut. C’est vaillant, ça joue, ça avance, ça conserve, ça gère, ça défend farouchement et ça pique opportunément. Je me régale.

Alors à Reims ce soir, tu me mets Mandanda je suis content, tu me mets Pau Lopez, c’est la même. Tu fais reposer des milieux, j’applaudis. Tu mets Milik, je prends. Je me dis que l’avant-centre polonais de l’OM va frapper un grand coup. Je le sens bien Milik, son entrée face à Nantes à laissé apparaître quelques promesses, ou tout du moins, une envie. Tu perçois qu’il veut faire partie de la fête.

Ce que nous voulons tous, c’est maintenir l’écart de 6 points creusé sur nos poursuivants. Ce qui nous intéresse, c’est d’aborder sereinement le match aller de League Conference de jeudi à Rotterdam sur les terres de Feyenoord.

Je serais menteur d’écrire que je situe sans problème le niveau de Reims, une équipe à laquelle je ne me suis guère intéressé. Ses derniers résultats ne sont guère probants. Une victoire à domicile contre Lille, il y a deux journées, mais une défaite sur leur pelouse face à Rennes, un nul à Montpellier, un autre nul chez eux contre Lyon. C’est moyen même si ce n’est pas médiocre. Je sais que cela ne veut rien dire, surtout avec l’OM.

Au classement, ces rémois sont en fin de ventre mou, assurés de ne pas descendre, ce qui leur permettra de jouer libérés devant une belle assistance, l’OM fait toujours recette et on ne nous en remercie jamais assez, et puis il y aura de l’audience… ça, les obscurs de la Ligue 1 ça leur plait.

Autant le dire quand même, ce serait une déception de ne pas revenir avec les trois points compte-tenu de ce que nous produisons depuis quelques matchs. Je n’avouerai qu’une peur, une véritable appréhension, celle de la blessure. Un Payet, un Guendouzi, un Saliba, un Rongier, un Gerson… je demande aux dieux du football de nous épargner. Les blessures et les cartons, ma foi. Laissez-nous tranquilles, qu’on est heureux, que tout va bien.

Quelle saison idéale ! Nous sommes deuxièmes, en demi-finale de la Coupe en carton, et nos ennemis bordelais et stéphanois glissent dans les oubliettes où ils finiront peut-être par disparaître, comme Nancy. Quel régal cette saison.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert