Mamadou Niang est totalement fan de ces joueurs de l’OM !

Ancien joueur et capitaine de l’OM entre 2005 et 2010, Mamadou Niang a été interrogé par le site web de la Ligue 1. Il a notamment parlé de Samuel Gigot, avec lequel il a évolué à Arles-Avignon de 2014 à 2015.

Champion de France 2010 avec l’OM en étant capitaine Mamadou Niang est un grand nom du club. Le sénégalais a raccroché les crampons en 2015 après une ultime expérience à Arles-Avignon. C’est là-bas qu’il rencontre Samuel Gigot avec lequel il joue une saison en Ligue 2. Lors d’une interview accordée à Ligue1.fr, Niang revient sur cette expérience avec Gigot et est heureux de le voir s’imposer à l’OM.

Je suis content que Gigot devienne un des chouchous du public

»Devant, Alexis Sanchez, en plus de son expérience et ses titres, a apporté beaucoup d’envie. Il montre la voie aux autres joueurs par son volume de jeu, son pressing, son abnégation et ses appels. C’est vraiment incroyable ce qu’il fait à son âge (34 ans). C’est un exemple à suivre. Après, il y a aussi des éléments qui se révèlent, comme Valentin Rongier, qui est très constant, et Jordan Veretout, qui monte en puissance après des débuts difficiles. Dans les couloirs, il y a Jonathan Clauss et Nuno Tavares qui sont incontournables. Je trouve que, même si des individualités ressortent, c’est plus le collectif qui fait la différence. Je suis content que Gigot devienne l’un des chouchous des supporters. C’est un gars de la région, il a toujours été supporter de l’OM. A l’époque où on était ensemble à Arles-Avignon, son rêve, c’était de jouer un jour à l’Olympique de Marseille. Il pensait qu’il était inatteignable mais il a finalement réussi à le réaliser en faisant ce qu’il fallait dans ses clubs précédents. Aujourd’hui, on le voit au club, avec sa rage et ses qualités. C’est un très bon défenseur. Et, qu’il soit dans un bon jour ou non, il donnera toujours tout sur le terrain. Je suis vraiment content de ce qui lui arrive. Il le mérite. C’est une très belle récompense pour lui. Je connaissais les qualités de Samuel. Après, on sait très bien que dans ce métier, il faut toujours une part de chance et il a su la provoquer. Il a su réaliser de très bonnes performances à l’étranger pour se faire repérer et finir par être recruté par l’OM. A Arles-Avignon, c’était un défenseur très prometteur. » Mamadou Niang – Source : Ligue1.fr (21/02/2023)