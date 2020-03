Manchester City et United pistent un Marseillais? Mitroglou bientôt de retour et le mercato estival décalé… Les 3 infos OM de ce jour !

Les 3 infos OM de la journée, c’est tous les soirs sur FCM ! Au menu aujourd’hui : le retour de Mitroglou, le mercato estival décalé et raccourci et Caleta-Car pisté par United et City…

Nouvel extrait de notre Débat Foot Marseille un peu spécial de ce jeudi avec Benjamin Courmes, Nicolas Filhol, Mourad Aerts et Rayane Benmokrane. Retour du le come-back de Mitroglou !

Kostas Mitroglou devrait faire son retour lors du mercato estival à Marseille après des prêts à Galatasaray et au PSV Eindhoven. L’attaquant grec qui n’a pas réussi à se faire une place à l’OM va devoir revenir pour la dernière année de contrat qu’il lui reste.

Dans notre Débat Foot Marseille de ce jeudi, nous nous sommes projeté sur la saison prochaine. Quel scénario pourrait contenter tout le monde en attaque? Pour Benjamin Courmes, ça risque d’être compliqué de se séparer de Mitroglou.

« La vente de Germain, retour de Mitroglou en doublure de Benedetto? C’est le scénario le plus probable. Mitroglou c’est terminé, personne ne te le récupèrera, même en prêt. Il est invendable, imprêtable, il va nous faire une Sertic au mieux ! L’hypothèse c’est ça, Germain aura plus de chance de trouver un club en France ou ailleurs. Il faudrait qu’il voit ses prétentions salariales à la baisse mais bon, peut-il qu’il voudra rester aussi avec la Ligue des Champions… »

Benjamin Courmes – Source : Débat Foot Marseille

L’équipe de FCMarseille respecte le confinement afin de limiter la propagation du Coronavirus. Pour autant, nos journaliste Ben, Mourad, Nico et Rayane vous propose ce jeudi un DFM spécial en direct de chez eux !

Au menu : les dernières infos sur le Fair Play Financier et l’OM, les conséquences du Coronavirus, les déclarations d’Aulas ou encore les rumeurs mercato. Notre équipe composé de Benjamin Courmes, Mourad Aerts et Nicolas Filhol répond aussi à vos question en direct en fin d’émission !

Dans son édition du jour, La Provence a évoqué le mercato estival qui risque d’être chamboulé avec la crise sanitaire que traverse le monde. L’agent de joueurs, Christophe Hutteau pense que la période des transferts pourrait être décalée et raccourcie.

Les grands championnats européens sont suspendus depuis près d’une semaine. Avec l’épidémie du coronavirus qui frappe actuellement le monde, les instances du football ont suivi les règles pour éviter la propagation.

Un grand chamboulement qui remet en question de nombreux évènements, comme la fin des championnats ainsi que des Coupes Européennes. Dans un entretien accordé à La Provence, l’agent de joueurs Christophe Hutteau (notamment Diony et Laborde en L1) a évoqué le mercato estival. Selon lui, la FIFA pourrait songer à le raccourcir et le décaler.

« La question des fins de contrat revient régulièrement. Il ne faut pas avoir de crainte. La FIFA (…) va prendre des décisions et proroger de façon exceptionnelle les contrats jusqu’au 31 juillet, voire jusqu’au 31 août, aux mêmes conditions salariales. (…) Prévu mi-juin, le mercato serait décalé et durerait peut-être un mois. L’ensemble des acteurs du foot sera intelligent, il en va de la survie des clubs »

Christophe Hutteau – Source : La Provence

Selon 90 min, Duje Caleta-Car serait surveillé par les scouts de Manchester United et City. Les Reds Devils le compareraient même à Vidic…

Après une première saison compliquée, Duje Caleta-Car a enfin révélé tout son potentiel sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Avec Alvaro Gonzalez et Boubacar Kamara, ils ont réussi à créer une vraie solidité défense dans l’équipe d’André Villas-Boas.

L’international croate qui a été acheté près de 20 millions d’euros par l’OM en 2018 intéresserait deux très gros clubs anglais. Selon les informations de 90min, l’ancien défenseur central du RB Salzburg est surveillé par les deux clubs de Manchester : United et City. Les dirigeants des Reds Devils l’auraient même comparé à Vidic, ancienne légende du club.

Côté City, Kalidou Koulibaly, ​Issa Diop et Dayot Upamecano sont également sur leurs tablettes mais le profil de DCC plairait également en interne. Sa côté sur Transfermarkt est évaluée à 25 millions d’euros mais si les deux clubs sont intéressés, la somme pourrait vite grimper… Un transfert qui pourrait faire du bien aux finances de l’OM mais l’information est évidemment à prendre avec des pincettes !

Manchester City and Manchester United have both been monitoring Marseille centre-back Duje Ćaleta-Car (23).

The verdict from City scouts has been ‘overwhelmingly positive’.

