Mandanda vs Lopez vu par Niang

Ancien grand attaquant de l’OM, Mamadou Niang a vu Mandanda arriver dans le club marseillais en provenance du Havre. Désormais numéro deux, son ancien coéquipier Sénégalais est triste pour lui mais n’accable pas Jorge Sampaoli…

Steve Mandanda est désormais relégué sur le banc de touche à l’OM, malgré une récente titularisation face au FC Metz (0-0). Il subit la concurrence féroce de Pau Lopez, très performant depuis quelques semaines.

D’après les informations de l’Equipe, Mandanda savait que cette concurrence serait un peu pipée d’entrée. Ce dernier décidera de son avenir dans les prochains mois. Reste a savoir s’il décide de continuer à l’OM dans le staff, ou encore prendre la direction d’une autre écurie afin de terminer sa carrière sur une saison complète.

Son ami et ex coéquipier Mamadou Niang, s’est exprimé à ce sujet-là :

C’est difficile d’en parler, Steve est un ami– Niang

« C’est difficile d’en parler, Steve c’est un ami, un pote, je l’ai vu arrivé à l’OM. Sa carrière parle pour lui, il a rendu plus que des services à l’OM, c’est une légende. J’aurais aimé que sa sortie soit meilleure, parce que c’est pas la fin tout peut encore changer. Il méritait mieux, mais après le coach c’est le patron, il faut accepter ses choix. Quand j’étais sur le banc je l’acceptais toujours, parce que c’est lui le capitaine. Mandanda c’est quelqu’un d’intelligent donc il respecte les choix de Sampaoli, même si c’est difficile pour lui, quand on est footballeur on veut jouer tous les matchs. Le coach a la chance de disposer de deux supers gardiens avec Steve et Pau Lopez, ça doit être aussi compliqué pour Sampaoli. Il a à sa disposition une légende du club, et un gardien qui souhaitait faire venir. » Mamadou Niang— Source: FCM (11/11/21)

On veut une concurrence saine à tous les postes y compris au poste de gardien de but — Desio

En conférence de presse, Jorge Desio, l’adjoint du coach argentin a expliqué la titularisation de l’international français. Pour rappel, il n’avait plus jouer une seule minute depuis la rencontre face à l’OGC Nice en tout début de saison.

« On veut une concurrence saine à tous les postes y compris au poste de gardien de but. C’est pour cela que Steve a joué. Avec les changements, il est important que le niveau de l’équipe ne baisse pas. » Jorge Desio – Source : Conférence de presse (07/11/21)