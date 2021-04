Manu Amoros très déçu par un joueur de l’OM

Dans les colonnes du journal l’Equipe l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille Manu Amoros a donné son sentiment sur les prestation de de Duje Caleta Car depuis quelques mois.

L’expulsion de Duje Caleta Car aura été l’un des faits de jeu important de la rencontre face à Montpellier ce week end (3-3). Interrogé dans les colonnes du journal l’équipe, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Manu Amoros a évoqué la prestation l’international croate.

Peut-être qu’il a été déçu de ne pas avoir signé avec Liverpool cet hiver

A lire aussi : Mercato OM : Une porte ouverte en Premier League pour Thauvin ?

« Il me déçoit, c’est poussif, je le voyais prendre une dimension supérieure. Dans cette nouvelle organisation, il faut être attentif aux déplacements, serrer l’adversaire au marquage et ce n’est pas son cas. Je le trouve emprunté de la tête alors que c’est un de ses points forts. Ses relances sont moins bonnes aussi. Peut-être qu’il a été déçu de ne pas avoir signé avec Liverpool cet hiver, Mais il faut qu’il passe à autre chose et ne pas oublier le club qui le paie, quitte à partir cet été. Le mettre sur le banc et faire jouer un peu la concurrence, ça pourrait lui permettre de se reconcentrer. » Manu Amoros – Source L’Equipe (11/04/2021)