Marcelino affiche sa déception avant d’affronter l’OM au Vélodrome

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille va affronter Villarreal lors des huitièmes de finale d’Europa League. Le match aller va se jouer dans un stade Vélodrome qui sera en partie privé de ses supporters.

Le 7 mars prochain, l’Olympique de Marseille recevra Villarreal et devra faire sans le virage nord suite à une sanction de l’UEFA pour une utilisation répétée de fumigènes. En conférence de presse, Marcelino a affiché sa déception de ne pas pouvoir jouer dans un stade plein.

Je préférerais aller les voir avec un stade plein, rempli de monde

« Je ne le savais même pas. Quoi qu’il en soit, nous devons jouer le match. Mais quand le stade est plein, c’est très beau. L’atmosphère qu’ils créent vaut la peine d’être vécue. Par contre, devant une tribune vide, je n’ai jamais connu ça. Enfin, je préférerais aller les voir avec un stade plein, rempli de monde »,



L’OM a vécu plusieurs rebondissements cette saison, à commencer par Marcelino qui est parti par la petite porte après une réunion tendue avec les groupes de supporters. Depuis, le coach espagnol a pris le banc de Villarreal en Liga mais ne fait pas de miracles avec son nouveau club. Dernièrement, les Espagnols ont pris le dessus sur la Real Sociedad en championnat en gagnant sur le score de 3-1 grâce à un but de Sorloth et un doublé de Comesana. Ils sont actuellement treizièmes de Liga avec 11 défaites, 7 victoires et 8 matchs nuls. Leur différence de buts est de -10 avec 48 buts encaissés soit la troisième pire défense du championnat derrière Grenade (49) et Almeria (54).

Villarreal est un bon tirage à la portée de l’OM au vu des équipes présentes

Sur RMC Sport, Frédéric Hermel a indiqué que Villarreal est « un bon tirage » pour l’OM au vue des 8es de finale de Ligue Europa.

🗣️ L’avis de Fred Hermel, notre spécialiste foot espagnol, sur le tirage de l’OM : « C’est un bon tirage. C’est à la portée de l’OM. Le Villarreal d’aujourd’hui, c’est ventre mou bas de Liga. Il y a un bel effectif mais on est au bout d’un cycle. » pic.twitter.com/qfQO5zshCu — RMC Sport (@RMCsport) February 23, 2024

« C’est un bon tirage à la portée de l’OM au vu des équipes présentes. On a encore cette image de Villarreal il y a 3-4 ans. Aujourd’hui, c’est ventre mou bas du championnat espagnol, a affirmé Hermel. Quand on regarde uniquement les joueurs, c’est une belle équipe européenne. Gerard Moreno, le retour de Gonçalo Guedes, Capoue, Foyth. Il y a quand même de l’expérience et de la technique. On sent que l’on est vraiment au bout d’un cycle à Villarreal. C’est un club qui a été parfaitement géré ces dernières années. Mais avec tous les changements d’entraîneurs de ces derniers temps, on sent qu’il n’y a plus la même sérénité. Ils sont allés chercher Marcelino pour essayer de retrouver cette stabilité. On a une grande confiance en lui. C’est une équipe très friable qui a perdu sa magie », a-t-il ajouté.