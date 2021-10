C’est bizarre ces matchs Coupe d’Europe qui se jouent à 18h45. Ça fait pas vraiment grand soir. Tu dois t’organiser pour ne pas les rater, tu te mets pas dedans comme pour les autres, et je me demande si les joueurs ne les vivent pas différemment non plus. C’est saugrenu, ce que je dis ? Bof, laissez tomber… mais ça m’énerve.

Autre chose qui m’énerve, c’est qu’on programme un OM-Qatar à la fin d’une semaine européenne. L’OM jouant invariablement le jeudi, nous sommes désavantagés systématiquement et nous n’avons pas besoin de ce handicap supplémentaire.

Parce que du coup, tu te poses la question de tes préférences. Tout donner le jeudi en espérant qu’il t’en reste sous la pédale le dimanche, ou gérer le jeudi en jouant quelques bons coups pour se préserver assez d’énergie en vue du dimanche.

Sampaoli a montré la clarté de son choix. Mais souvent les entraineurs tiennent le même discours : « jouer le match à fond… » et patati et patata, mais en fait les joueurs se montrent juste moyens les deux fois.

Ça m’énerve.

Le match de ce soir est facile à envisager. Si la Lazio est une équipe de contre, l’OM est une équipe d’attaque qui cherche d’abord la possession. Mais bien entendu, il suffit que je l’écrive pour que les deux équipes fassent le contraire.

La clé du match reposera sur la capacité des olympiens à se montrer efficaces dans la zone de vérité et à limiter l’impact les contre-attaques des joueurs de Sarri.

Il faudra marquer les premiers pour amener les romains à se découvrir, ce qui permettrait à nos joueurs d’exploiter les espaces qui se créeraient alors. Ils en sont gourmands. La situation serait très compliquée si les romains inscrivaient le premier but, la Lazio ce n’est pas Lorient. Pas de blague.

On peut s’attendre à beaucoup d’agressivité dans ce match et il faut espérer que les olympiens ne connaitront pas la blessure.

Il semble que nos joueurs sont prêts pour le combat, nous l’avons encore vu dimanche dernier.

Ils ne sont pas économes de leurs efforts et nous voudrions voir enfin cette générosité récompensée en Coupe d’Europe. Parce que si les voilà un peu sous pression aujourd’hui, c’est parce qu’ils ont raté le coche pour compter 6 points qui leur auraient permis de gérer plus sereinement ce soir.

Le retour de Cengiz Ünder est bienvenu. Caleta-Car sera-t-il maintenu au détriment de Balerdi ? On peut se poser la question. Lequel des deux affiche le plus de présence et d’efficacité sur les coups de pied arrêtés, une donnée à prendre en compte sur ce match qui va se jouer sur des détails, comme toutes les confrontations serrées. Sans parler des meilleures capacités de relance. Car les deux hommes semblent en balance.

C’est bête mais je me dis que si Alvaro joue aujourd’hui, c’est le signe que le discours de Sampaoli sur sa volonté de tout mettre sur ce match n’est pas totalement sincère. Pourtant, je n’ai pas grand chose à reprocher à l’espagnol. Je livre juste un sentiment.

Allez l’OM !

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert