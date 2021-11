Marseille contre-attaque la LFP, la PL rapproche Kamara de l’Italie, Balerdi… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au menu ce samedi : Marseille saisit le CNOSF pour mettre la pression sur la LFP, la Juve abandonne Zakaria et miserait sur Kamara, Balerdi fan des supporters marseillais…

Discipline : L’OM prépare une contre-attaque pour faire sauter une sanction de la LFP !

Après avoir obtenu un 0-0 sur la pelouse d’Angers le 22 septembre derniers, des accrochages entre supporters avaient éclaté. Et convaincu la LFP de sanctionner l’OM. Sanction que les dirigeants marseillais souhaiteraient annuler selon L’Équipe…

Le 22 septembre dernier, lors d’un déplacement au SCO d’Angers, les Olympiens n’avaient ramené que le point du nul avec un score de parité (0-0). Après le match, des incidents entre les supporters des deux club avaient été notés. Ce soir-là, un envahissement de terrain et des bagarres avaient entaché la partie. Début octobre, la LFP a décidé de sanctionner l’Olympique de Marseille, en lui interdisant le déplacement de ses supporters à l’extérieur jusqu’à la fin de l’année. Mais ce n’est pas tout, la LFP a également infligé un point de pénalité avec sursis. C’est cette dernière décision que les dirigeants de l’OM ont décidé de contester.

L’OM espère faire enlever son point de pénalité avec sursis

En effet selon les informations du journal L’Équipe, l’OM a saisi le CNOSF (Comité national olympique et sportif français) afin de faire pression sur la LFP pour faire annuler le point de pénalité avec sursis. De tels efforts sont réalisés en coulisses car du côté de la direction marseillaise, on craint que de nouveaux débordements donnent réellement lieu à un point de pénalité.

Mercato OM : Après Newcastle, une piste italienne pourrait s’intensifier pour Kamara !

Tandis que le contrat de Bouba Kamara prend fin à l’issue de la saison avec l’Olympique de Marseille, des clubs européens seraient sur les tablettes du milieu de terrain marseillais. Et selon Tutto Mercato Web, un échec de la Juventus sur un dossier pourrait relancer la piste chez les Bianconeri…

C’est un fait. Le contrat de Bouba Kamara s’étend seulement jusqu’en juin 2022 avec l‘Olympique de Marseille. Une situation qui attire les dirigeants de plusieurs clubs européens de prestige. Si l’AC Milan semblait tenir la corde sur ce dossier, nous avons appris cette semaine par le biais de Calcio Mercato et IBT que les Magpies de Newcastle seraient également intéressés par le milieu de terrain formé à l’OM. Et pourraient formuler une offre dès cet hiver (entre 15 et 20 millions d’euros), sans attendre l’expiration de son contrat.

La Juventus Turin bute sur Zakaria, Kamara en plan B ?

Selon la presse italienne, la Juventus Turin aurait dressé une liste de milieux défensifs et souhaiterait en recruter un. Le site transalpin nous informe toutefois que les Bianconeri seraient en train de s’égarer dans le dossier Denis Zakaria, milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach, qui privilégierait la Premier League. Une situation qui pourraient pousser les dirigeants de la Vieille Dame à se rabattre sur Bouba Kamara toujours selon ce media.

OM : La grosse déclaration d’amour de Balerdi à Marseille et ses supporters !

Avant le déplacement à Lyon demain soir, Leonardo Balerdi a répondu au question du site Foot Mercato. Et le défenseur argentin est revenu pour le média sur sa relation avec l’Olympique de Marseille…

Arrivé à l’OM définitivement lors du dernier mercato estival, Leo Balerdi réussit des débuts contrastés, avec quelques erreurs à son actif. Mais ça n’empêche pas le joueur argentin de prendre beaucoup de plaisir avec son nouveau club, en le comparant notamment avec Boca Juniors.

« On a ici à Marseille, comme à Boca, ce public qui réussit à changer le match avec ce soutien » – Balerdi

« (L’OM est le club où j’ai joué le plus de matches en tant que professionnel), cela représente beaucoup pour moi. C’est le premier club en Europe où je suis bien adapté, où je joue beaucoup. C’est un club qui me rappelle Boca Juniors, mon club de cœur, donc je vais tout faire pour rester le plus longtemps possible ici et rendre toute cette joie aux supporters et donner le meilleur pour ce club. Je pense exactement comme Pablo, je l’ai déjà dit : c’est très similaire à Boca, pas que pour le stade qui, pour moi, est l’un des meilleurs de France. Pour ce public, aussi, cette énergie qu’ils ont pour pousser. On a ici à Marseille, comme à Boca, même quand ça ne va pas lors des matches, ce public qui réussit à changer le match avec ce soutien. Ils t’obligent à donner plus, à rester plus concentré. L’adversaire ressent cette pression aussi. Il y a cette peur de l’adversaire quand il vient à la Bombonera. C’est très similaire, que ce soit Boca ou Marseille, quand on joue à l’extérieur, en France ou en Europe, il y a partout des supporters de l’OM, c’est incroyable. Ce sont deux clubs qui sont reconnus mondialement. » Leo Balerdi – source : Foot Mercato (20/11/2021)