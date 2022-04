Match ASSE – OM : Quelle heure, quelle chaine TV ?

L’Olympique de Marseille se déplace ce soir à Saint-Etienne pour y affronter l’ASSE dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Ce soir, l’Olympique de Marseille se déplace à Saint-Etienne à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1. Plusieurs absents comme Milik, Alvaro, Balerdi et Konrad sont annoncés, certains internationaux restent incertains…

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’ASSE, match de la 30e journée, aura lieu ce samedi soir à 21h00 au Stade Geoffroy Guichard. Le match sera retransmis sur Canal Plus Décalé…

ASSE – OM en Streaming

Pour regarder BASSE – OM en streaming sur Internet, rendez-vous sur la plateforme par Canal Plus et son site myCANAL, vous pourrez suivre le match sur TV, ordinateur, tablette et smartphone. Si vous n’êtes pas abonné, retrouvez plus d’informations en cliquant ici.

Les commentaires en direct du match OM – Nice

Vous pouvez suive notre live texte de ce match sur notre site www.footballclubdemarseille.fr. Au coup de sifflet final nous vous proposons également notre émission « L’Après Match » en direct sur nos chaines Twitch et YouTube.

Gueye et Dieng absents face à l’ASSE ?

“Partir en équipe nationale donne un bon état d’esprit mais on ne sait jamais dans quel état physique reviennent les joueurs après cette période. Jouer en équipe de France est une grande joie pour deux joueurs aussi jeunes. Pour Bamba (Dieng) et Pape (Gueye) avec le Sénégal, aller à la Coupe du Monde est très positif. Mais on ne pourra pas compter sur eux pour samedi, comme Milik. C’est difficile de préparer une rencontre avec un seul entraînement. Il y a de la joie mais aussi de l’inquiétude dans l’optique du match de samedi.” Jorge Sampaoli – Source: Conférence de presse (31/03/2022)