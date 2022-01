Match Bordeaux OM : Quelle heure ? Quelle Chaine TV ?

L’Olympique de Marseille se déplace ce vendredi 7 janvier 2022 à Bordeaux pour affronter les girondins à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1. À quelle heure et sur quelle chaîne TV voir ce match ?

Hier, les bordelais comptaient pas moins de 8 cas de covid 9 au sein de leur effectif et on fait le forcing pour reporter cette rencontre. A moins d’un nouveau coup de théâtre (qu’on ne peut toujours pas exclure à cette heure), l’Olympique de Marseille affrontera bien les Girondins de Bordeaux ce vendredi soir à l’occasion du match d’ouverture de la 20e journée de Ligue 1. La demande de report à en effet été rejetée jeudi par la FFF.

A noter que l’OM compte aussi de nombreux absents pour cette rencontre : Valentin Rongier, Gerson, Arkadiusz Milik, Steve Mandanda, Alvaro, Gonzalez, Bamba Dieng et Pape Gueye

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux match d’ouverture de la 20e journée de Ligue 1, est programmé ce vendredi 7 janvier 2022 à 21h00 au stade de Matmut Atlantique à Limoge. Le match sera retransmis sur Amazon Prime Vidéo.

Le onze de départ probable

P.Lopez

Saliba Balerdi PeresKamara

Lirola Guendouzi

Under Harit Henrique

payet

Interrogé sur l’état de son groupe, Jorge Sampaoli est revenu sur l’absence de Rongier, Milik, Gerson, Mandanda et Alvaro ce matin lors de l’entrainement ouvert à la presse. Rongier souffrait déjà du pied la semaine dernière, le coach a confirmé un blessure à la cheville contractée à l’entrainement pour Mandanda. Ensuite, Sampaoli a confirmé plusieurs cas de COvid sans pour autant donner les noms. A noter que Konrad a fait son retour à l’entrainement…

« Les doutes sur le match dépendent de la décision mais personne ne nous a informés si le match allait se jouer ou non. Pour l’instant, il n’y a aucun changement, ça va se jouer. Je ne connais pas la date butoir. Les absences à l’entrainement ? Certaines sont liées au Covid, d’autres en raison de gênes ou de blessures. Steve s’est blessé à la cheville et s’est fait mal à l’entraînement. Mais nous ne donnons pas les noms de ceux qui ont le covid. Il va falloir s’habituer à ce genre de choses parce qu’il y a de nombreux cas à travers le monde. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (06/01/2022)

Le milieu de terrain Amine Harit a lui aussi évoqué cette rencontre en conférence de presse ce jeudi.

« Pour nous, on joue le match. on se prépare de la meilleure des façons. je comprends que si Bordeaux a de nombreux cas, à leur place, on aurait aussi peut-être demandé le report du match. Mais c’est la Ligue qui décide. Ce n’est pas notre problème, ça reste un match de football. On ne prend pas de décision par rapport à ça. On y va pour gagner. Si Bordeaux trouve ça dommage, ce sera dommage pour eux mais nous, on y va pour gagner. C’est spécial parce que 44 ans, c’est très long. Dans chaque club, il y a une malédiction quelque part contre un adversaire, un club. Chaque malédiction est faite pour être cassée un jour ou l’autre. Si on le fait demain, ce ce serait bien. C’est une part d’histoire qui donne un petit plus à ce matchs. C’est important. L’équivalent d’un trophée, c’est trop gros à dire. Ce serait une belle anecdote. » Amine Harit – source : Conférence de presse (06/01/2022)