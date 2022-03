Match Brest – OM : Quelle heure quelle chaine TV ?

L’Olympique de Marseille se rend ce soir à Brest (20h45) afin de disputer la 28e journée de Ligue 1. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Ce soir à 20h45, l’Olympique de Marseille se déplace à Brest à l’occasion de la vingt-huitième journée de Ligue 1. Si les joueurs marseillais étaient amenés à prendre le meilleur sur les brestois, l’OM pourrait conforter leur place sur le podium du championnat.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Stade Brestois, qui sera le dernier match de cette 28e journée, aura lieu ce soir à 20h45 au Stade Francis-Le-Blé à Brest. Le match sera retransmis sur Amazon Prime Video.

Brest – OM en Streaming

Pour regarder Brest – OM en streaming sur Internet, rendez-vous sur la plateforme Amazon Prime Video.

Les commentaires en direct du match Brest – OM

Le groupe de l’OM

Gardien :

Défenseurs :

Milieux :

Attaquants :

Le onze de départ probable

P.Lopez

Saliba Caleta-Car PeresKamara

Guendouzi Gueye

Bakambu Gerson Dieng

Milik

On va faire la planification pour les trois matchs — Sampaoli

« Certains joueurs accusent un peu la fatigue. On a Brest puis un voyage en Suisse et un match contre Nice. Je n’ai aucun joueur à l’écart du groupe. Mais je veux mettre les joueurs sur le terrain en fonction de la préparation des trois prochains matchs. Il faut voir qui est en forme pour éviter les blessures. On va faire la planification pour les trois matchs et pas seulement sur un match. (…) Tout peut arriver dans ce championnat qui est très particulier. Parfois des résultats étranges. Il y a aussi le PSG, et des équipes importantes. Il faut essayer d’être le plus tranchant et le plus efficace. Sans ce tranchant, les inconvénients arriveront dans cette dernière ligne droite. On doit être efficace dans les deux surfaces. Derrière i ly a des équipes qui reviennent et connaissent bien la L1. Nous on a un groupe jeune. On doit être au top mentalement, éviter le négatif et garder le positif afin de lutter contre ces écuries. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (11/03/2022)