Match Chauvigny – OM : Quelle heure ? Quelle chaîne TV ?

L’Olympique de Marseille se déplace aujourd’hui à Limoge pour affronter l’US Chauvigny à l’occasion des 16es de finale de la Coupe de France. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Les joueurs de l’Olympique de Marseille vont jouer leur second match de Coupe de France. Opposés à l’US Chauvigny, club de National 3 qu’ils n’ont encore jamais affronté, les marseillais vont disputer cette rencontre à Limoge.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Le Canet-Rocheville, qui ouvrira les matchs de Coupe de France de la journée de dimanche, aura lieu à 21h00 au stade de Beaublanc à Limoge. Le match sera retransmis sur Eurosport 2.

Chauvigny – OM en Streaming

Pour regarder Chauvigny – OM en streaming sur Internet, rendez-vous sur la plateforme Eurosport.

Les commentaires en direct du match Chauvigny – OM

Le onze de départ probable

P.Lopez

Saliba Balerdi PeresKamara

Guendouzi Gerson

Under Payet Henrique

Milik

En 2022, une petite équipe doit aussi pouvoir jouer dans un grand stade et sur une belle pelouse — Sampaoli

« Mon discours est lié à la réalité, et c’est celle que vous avez décrite. On doit résoudre ce problème, qui est de se faire parfois éliminer par des équipes plus petites, plus faibles sur le papier. On ne doit plus être vulnérables face aux petits, dans cette compétition. En plus, le contexte est particulier, on revient de vacances, il y a cette soirée du réveillon, et tout de suite, on affronte une équipe très motivée pour éliminer l’Olympique de Marseille. On doit avoir la même motivation pour éviter de reproduire les erreurs du passé. (…) Je ne sais pas sur quelle pelouse nous jouerons, mais il faudrait aussi que les instances surveillent l’état des terrains, cela ferait grandir encore la compétition. En 2022, une petite équipe doit aussi pouvoir jouer dans un grand stade et sur une belle pelouse, le spectacle ne doit pas être gâché sur ce point. Il faudra s’adapter rapidement. On ne va pas modifier tout ce qu’on a mis en place depuis des mois parce que le terrain est de mauvaise qualité. Avec notre jeu offensif habituel, on devra dominer avec le ballon une équipe qui sera agressive, essayera de chercher les deuxièmes ballons et de développer des transitions. Si on n’est pas prêts à ça, on peut être surpris. » » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (17/12/2021)