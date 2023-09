Match FC Nantes – OM : À quelle heure et sur quelle chaîne TV ?

FCM vous propose de découvrir où et quand regarder le prochain match de l’OM qui se jouera à la Beaujoire face à Nantes. Un match qui compte pour la 4e journée de Ligue 1.

Pour son quatrième match en L1 cette saison, l’Olympique de Marseille se déplacera à Nantes. Après son succès 2-0 contre Brest au Vélodrome la semaine passée, l’OM doit confirmer son bon début de saison et tentera de rester invaincu.

Nantes – OM sur quelle chaine TV ?

Le match FC Nantes – OM sera à suivre sur Prime Video. Le match se jouera le vendredi 1 septembre à 21h00 !

Comment voir Nantes – OM en streaming ?

Il vous faudra bénéficier du Pass Ligue 1 pour regarder ce match. Pour la suivre en streaming sur ordinateur ou mobile, il suffit de se connecter sur le site ou l’application de Prime vidéo pour pouvoir suivre les Olympiens.

« J’essaye de travailler avec calme, il faut les résultats. On va essayer de prendre les 3 points »

Marcelino a fait preuve de sérénité ce vendredi en conférence de presse. « J’essaie de travailler avec calme, il faut des résultats pour ça. J’ai une obligation de leur transmettre ce calme. Gagner dans le football, c’est toujours le meilleur remède. On va essayer de faire un bon match face à Nantes. Il y a très peu de différence entre les victoires et les défaites, on ne doit pas prendre en compte la situation au classement actuel du FC Nantes. On doit analyser les matchs, respecter cette équipe. Pour moi le plus important dans ma tête, c’est Nantes. Prendre les 3 points ce serait fantastique. L’OM a recruté de bons joueurs, on a un bel effectif. Je suis satisfait ce qui a été fait jusque là. Après le mercato, je pourrais faire un bilan plus profond. Il peut encore se passer des choses. Ce qui est important le 1er septembre, c’est le match, pas le mercato.»

