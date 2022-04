Match Feyenoord – OM : Quelle heure, quelle chaine TV ?

L’Olympique de Marseille se déplace à Rotterdam, pour y affronter le Feyenoord, dans le cadre de la demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

L’Olympique de Marseille rencontre le Feyenoord Rotterdam en demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence. En cas de victoire, l’OM pourra prendre un avantage sur le match retour et entrevoir un peu plus la finale de la compétition.

La rencontre entre le Feyenoord Rotterdam et l’Olympique de Marseille en demi-finale aller de Ligue Europa Conférence aura lieu ce jeudi 21h00 au Feyenoord Stadium. Le match sera retransmis sur Canal + Sport et M6.

Pour regarder Feyenoord – OM en streaming sur Internet, rendez-vous sur la plateforme myCanal ou 6play, vous pourrez suivre le match sur TV, ordinateur, tablette et smartphone.

Slot : « Ce n’est pas facile de presser Marseille parce qu’ils utilisent aussi leur gardien donc on doit réussir à presser demain 11 joueurs, pas 10. Mais ce ne sont pas les joueurs qui font la différence mais les joueurs. On verra qui a les meilleurs joueurs demain. » #FEYOM

Sur le plateau du Late Football Club, Jean-Philippe Durand a donné son avis sur l’effectif et a mis en avant la solidité défensive de l’OM.

C’est une équipe qui est devenue aujourd’hui collectivement très forte. C’est vrai qu’elle a évolué tout au long de cette saison. Là, on la sent très, très solide. On l’a vu notamment pendant ce match de coupe d’Europe en Grèce. Ce n’était pas évident du tout. On voit qu’ils s’appuient sur des bases très importantes. Ils ont une défense qui tient la route. Dans cette fin de championnat, je pense que c’est important d’être costaud. Jean-Philippe Durand – Source : Late Football Club (19/04/2022)