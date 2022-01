Match Lens OM : Quelle heure ? Quelle Chaine TV ?

L’Olympique de Marseille se déplace à Lens ce soir afin de disputer la 22e journée de Ligue 1. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Après un triste match nul 1-1 face à 10 lillois, l’OM va devoir se frotter à une des meilleurs équipes de Ligue 1 dixit Jorge Sampaoli. A quelle heure et sur quelle chaine voir ce rencontre Lens vs OM ?

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Lens, dans le cadre de la 22e journée, aura lieu cet soir à 21h00 au stade Bollaert. Le match sera retransmis sur Canal+ Décalé.

OM – LOSC en Streaming

Pour regarder Lens – OM en streaming sur Internet, rendez-vous sur la plateforme Canal+.

Les commentaires en direct du match Lens – OM

Vous pouvez suive notre live texte de ce match sur notre site www.footballclubdemarseille.fr. Au coup de sifflet final nous vous proposons également notre émission « L’Après Match » en direct sur nos chaines Twitch et YouTube.

Le onze de départ probable

P.LopezSaliba Caleta-Car PeresRongier Kamara Guendouzi Ünder Payet GersonMilik

Fofana, il me semble être l’un des meilleurs voir le meilleur joueur du championnat. (Sampaoli)

« C’est un match très intéressant pour nous, contre une équipe qui met beaucoup de pression. C’est une opportunité pour voir si l’équipe a muri. (…) C’est une équipe qui arrive très bien à attaquer après la récupération du ballon, une équipe très forte. Fofana, il me semble être l’un des meilleurs voir le meilleur joueur du championnat. Il pourrait jouer dans n’importe quel club. Depuis que je suis arrivé à Marseille, c’est le joueur qui m’impressionne chaque week-end, il maintient intact son rendement. » Jorge Sampaoli – Source Conférence de presse (20/01/2021) A lire aussi : Mercato OM – Di Meco : « Si tu es Kamara tu te dis : « Vous le traitez comme ça et vous voulez que moi je prolonge ?” L’entraineur du RC Lens Franck Haise a donné son sentiment sur l’équipe de son homologue Jorge Sampaoli :

« C’est une équipe qui a beaucoup évolué et intelligemment. Elle a proposé un jeu ouvert en début de saison, avec beaucoup de choses nouvelles dans l’animation offensive. Quand j’écoute les conférences de presse de l’entraîneur Jorge Sampaoli, il est toujours lucide et fait de bonnes analyses. On sent que c’est une équipe qui a resserré, qui évolue différemment désormais, notamment dans l’animation défensive. Ça explique que c’est désormais la meilleure défense de France. Elle n’a plus encaissé de but à l’extérieur depuis un bon moment (ndlr : l’OM reste sur 4 clean sheets à l’extérieur en Ligue 1, depuis un nul 1-1 contre Nice qui recevait à Troyes le 27 octobre). C’est très solide mais l’équipe a gardé sa qualité sur le plan offensif, avec des joueurs d’exception. Il est logique qu’ils soient là-haut. C’est une très belle équipe mais on va essayer de leur poser des problèmes comme à l’aller » Franck Haise – Source lensois.com