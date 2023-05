Match LOSC – OM : Quelle heure quelle chaine TV ?

Ce samedi à 21j00, l’Olympique de Marseille va affronter le LOSC à Lille dans le cadre de la 36e journée de Ligue 1. A quelle heure et sur quelle chaine TV peut on voir ce match ?

L’OM n’a plus vraiment le choix, le club est 3e du classement à 2 points du RC Lens et il reste 3 matches à jouer. Les marseillais douvent donc engranger 3 victoires et espérer un faux pas de leur concurrent qui jouera à Lorient dimanche. L’OM va déjà devoir relever le défi de ce déplacement à Lille face à une équipe qui sera amputée de sa défense centrale mais qui dispose d’atouts offensifs indéniables.

LOSC vs OM a quelle heure et sur quelle chaine TV ?

Ce match de la 36e journée entre Lille et l’OM va se jouer ce samedi à 21h00. Il sera diffusé sur Canal+ Sport 360 et Canal+ Foot.

LOSC – OM en Streaming

Pour regarder LOSC vs OM à 21h00 ce samedi en streaming sur Internet, rendez-vous sur site MyCanal (accessible sur abonnement).

A lire aussi : La programmation TV de la 36e journée de Ligue 1

Déclarations d’avant-match

Igor Tudor :

« On a fait une grande saison. Mon objectif est de tirer le maximum de l’effectif. On a réussi a faire quelques chose de très bien en repartant de zéro. je pense que le public a apprécié, ça va au-delà du classement. »

Via conférence de presse 19/05/2023 #OM #TeamOM pic.twitter.com/pgn9s0OV5Z — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 19, 2023

Le coach a évoqué le LOSC ce vendredi en conférence de presse : « Lille est une équipe bien organisée, ce sera très important pour nous, on a l’envie de gagner. (…) La préparation reste la même, on a la même motivation. Je préfère jouer contre une équipe moins forte que contre Lille à l’extérieur, car Lille a un très bon niveau, c’est une équipe très forte. Ce sera très compliqué. » Tudor a aussi parlé du cas Mbemba qui joue moins lors des derniers matches, « j’ai vraiment apprécié sa saison. Je fais des choix chaque semaine par rapport à ce que je vois, par rapport aux adversaires. Il a beaucoup été utilisé, ça montre ce que je pense de lui. »