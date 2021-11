Match Lyon OM : Quelle heure ? Quelle chaîne TV ?

L’Olympique de Marseille affronte l’OL ce soir à 20h45, pour le choc de cette 14e journée de championnat. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Ce soir à 20h45, l’Olympique de Marseille se déplace à Lyon dans le cadre de la quatorzième journée de Ligue 1. En cas de victoire, les marseillais pourraient compter jusqu’à sept longueurs d’avance sur leurs adversaires du soir. Un matelas qui pourrait permettre de regarder la suite du championnat avec plus de sérénité. Cependant, l’OM devra faire sans Cengiz Under, blessé, alors qu’il est dans une grande forme depuis le début de saison. Ni Leo Balerdi, suspendu pour l’occasion.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, qui clôturera les matchs de la journée de dimanche, aura lieu ce soir à 20h45 au Groupama Stadium à Lyon. Le match sera retransmis sur Amazon Prime Video.

Lyon – OM en Streaming

Pour regarder Lyon – OM en streaming sur Internet, rendez-vous sur la plateforme Amazon Prime Video.

Les commentaires en direct du match Lyon – OM

Le groupe de l’OM

Gardien :

Mandanda, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs :

Amavi, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Alvaro

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Targhalline

Attaquants :

Luis Henrique, De La Fuente, Dieng, Payet, Harit, Milik, ben Seghir

Le onze de départ probable

P.Lopez

Saliba Alvaro PeresKamara

Rongier Guendouzi

Lirola Payet Gerson

Milik

« En ce moment on marque peu avec nos milieux et nos milieux offensifs, et Milik revient juste » – Sampaoli

« On doit chercher des explications à tout, parfois on pense qu’on peut tout résoudre mais ce n’est pas le cas. Il peut y avoir des soucis de finition, des soucis dans la relation, la compatibilité entre joueurs… En ce moment on marque peu avec nos milieux et nos milieux offensifs, et Milik revient juste. Ça donne logiquement moins de possibilités de gagner. Mais il y a des matchs où on a énormément d’occasions. On doit continuer de travailler sur la finition de tout le monde pour ne pas avoir à dépendre d’une ou deux individualités seulement. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (19/11/21)